Rogério Ceni disse estar inconformado com a derrota que o São Paulo sofreu de virada para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O resultado foi “ingrato”, na visão do treinador, e justo, já que a equipe assumiu o risco ao tomar decisões erradas e levar dois gols em três minutos.

“Ganhando de 1 a 0 até os 39 e tomando empate e depois o segundo minutos depois, você não se conforma”, afirmou Ceni. “Não merecíamos a virada, ou merecíamos, porque poderíamos ter tomado decisões melhores dentro do campo, como foi em outros jogos, poderíamos matar um contra-ataque, uma jogada”.

O técnico reconheceu que o jogo foi de uma clara pobreza técnica. “Não foi um jogo extremamente técnico, foi muito mais físico do que técnico, jogo de marcação pressão, velocidade, contragolpes”, avaliou. Ele acredita que o São Paulo sucumbiu à pressão do Bragantino porque estava com “menos energia”.

Ceni tem um time inteiro de atletas lesionados. A lista aumentou com a inclusão de Erison, substituído ainda no primeiro tempo da partida com dores na coxa esquerda. O treinador, porém, pode ter o retorno de Calleri no fim de semana. Dores no tornozelo tiraram o argentino das últimas duas partidas.

“O restante dos jogadores lesionados não tem volta prevista, e não sei se Calleri terá condições de jogo. Armaremos a equipe dentro das condições que temos”, disse ele. Se não tiver Calleri mais uma vez, Galoppo, artilheiro do time em 2023, deve ser improvisado no comando de ataque.

O São Paulo parou nos 11 pontos, mas ainda lidera o Grupo B do Paulistão. No domingo, às 19h, faz o clássico com o Santos no Morumbi, em duelo válido pela oitava rodada do Estadual.

“Jogo duríssimo. É clássico, o Santos vive uma situação ruim, mas tem belíssimos jogadores. Pegou o Palmeiras agora que vem em embalo e perdeu o jogo. Não há favoritismo, acho que é um jogo bem difícil para a gente”, analisou Ceni.