Rogério Ceni concedeu uma das entrevistas mais tranquilas dos últimos meses, na noite desta quarta-feira. A goleada por 5 a 1 sobre a Inter de Limeira deixou o treinador do São Paulo empolgado e em paz para falar sobre o bom futebol que sua equipe jogou no Morumbi. O técnico fez elogios individuais a quase todos os seus jogadores. Os mais enfáticos foram direcionados a Galoppo, artilheiro do Paulistão, com seis gols.

“Galoppo tem mostrado valores em outras posições e se tornado um jogador importante. É um menino dedicado, que trabalha duro e passa por um ótimo momento. Acho que também passa pelo mérito de jogar em uma posição adiantada, ele tem a facilidade de fazer gols”, afirmou o técnico sobre o meia-atacante argentino. Embora não seja atacante, ele em mostrado raro faro de gol. “É um menino ótimo de trabalho no dia a dia e que vai ganhando espaço com mérito”.

Ceni citou também Caio Paulista, que fez seu primeiro gol pelo São Paulo, e atletas que apareceram menos individualmente, mas tiveram papel importante para o funcionamento da engrenagem, como o jovem lateral Nathan, de volta após um período emprestado para o Coritiba.

“Gostei muito do Nathan defensivamente hoje, quero elogiar a postura dele e do Caio. A energia que dão é algo muito importante”, enalteceu. “Foi um dia bacana, para a gente comemorar”.

O ambiente é tão bom que, na coletiva, Ceni se deu o luxo de escolher o gol mais bonito da noite. Entre Pedrinho, que foi às redes depois de aplicar um elástico no meio das pernas do marcador, e Pablo Maia, autor de bonito e potente arremate no ângulo direito, o técnico ficou com a pintura do volante. “O do Pablo Maia mais raro, o Pedrinho tem mais essa facilidade. O esforço do goleiro para pegar a bola. Eu adoro o Pedrinho, mas achei o gol do Pablo Maia espetacular”, opinou.

Mesmo com um time inteiro de desfalques, o São Paulo faz uma jornada consistente no Estadual. São 17 pontos somados, a liderança assegurada do Grupo B e a terceira melhor campanha entre os 16 times da competição. A Inter de Limeira sofreu seu terceiro revés seguido e parou no terceiro lugar do Grupo A, com 10 pontos.

O São Paulo só volta a jogar na terça-feira, dia 21. Às 19h30, visita o São Bento em Sorocaba. A Inter de Limeira abre a rodada no sábado, às 16h, em duelo em casa com o Água Santa.