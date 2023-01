Grande estrela do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo foi ofuscado por Romarinho nesta quinta-feira, e acabou eliminado da Supercopa da Arábia Saudita. O atacante brasileiro, lembrado por gols emblemáticos que marcou quando era jogador do Corinthians, fez um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 1 do Al-Ittihad sobre a equipe do craque português, que não balançou a rede.

O primeiro gol do jogo foi marcado justamente pelo ex-corintiano, aos 15 minutos do primeiro tempo, em um desvio após cruzamento. Pouco antes do intervalo, aos 43, ele fez o cruzamento para Hamdallah marcar de cabeça. O Al-Nassr diminuiu só aos 22 do segundo tempo, com gol do brasileiro Anderson Talisca, e parou por aí.

Nos acréscimos, Romarinho apareceu de novo, dessa vez cruzando para Shanqeeti marcar o terceiro e último gol do Al-Ittihad, que também conta com os brasileiros Marcelo Grohe, Bruno Henrique e Igor Coronado em seu elenco.

“Foi um grande jogo de toda a equipe”, afirmou Romarinho depois da ótima atuação. “Fizemos uma excelente partida e conseguimos dar essa alegria ao nosso torcedor. Sabíamos da qualidade do adversário e do nível dos jogadores que iríamos enfrentar, mas o Ittihad tem um elenco muito bom, entrosado, e conseguimos essa classificação”, completou.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve a chance de balançar a rede apenas em uma finalização de cabeça defendida por Grohe. Zerado após duas partidas, ele ainda busca o primeiro gol em jogos oficiais pelo Al-Nassr. Até agora, marcou apenas no amistoso entre o combinado de estrelas do futebol saudita e o Paris Saint-Germain, partida na qual fez dois gols.

O duelo desta quinta foi o segundo encontro entre Romarinho e o astro português. Em 2017, quando jogava pelo Al Jazira, o ex-corintiano deixou o seu em partida contra o Real Madrid, pelas semifinais do Mundial de Clubes, mas não evitou a derrota por 2 a 1 e a eliminação. Na ocasião, um dos gols merengues foi marcado justamente por CR7.