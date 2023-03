A derrota do Cruzeiro para o América por 2 a 0 na semifinal do Campeonato Mineiro no último sábado foi marcada por um intenso protesto da torcida cruzeirense ao time e, mais especificamente, a Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário da SAF do Clube. Presente na Arena do Jacaré durante a partida, Ronaldo utilizou suas redes sociais para se pronunciar e rebater as vaias recebidas.

“Hoje foi um dia muito triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital”, afirmou o empresário em sua conta no Twitter.

Na publicação de Ronaldo, alguns torcedores responderam reforçando o coro por reforços de peso no elenco. Com a derrota, o Cruzeiro fica perto da eliminação no estadual. Na volta, os americanos jogam em casa e podem perder até por dois gols de diferença para ir à final, porque têm melhor campanha e entraram nesta fase com a vantagem da igualdade no placar agregado. Os cruzeirenses precisam ganhar por três gols de diferença.

Durante a derrota, o time comandado por Paulo Pezzolano teve de lidar com a revolta de parte da torcida, que chegou a gritar “time pipoqueiro” e disparou ofensas contra Ronaldo Fenômeno, “Ei, Ronaldo, vai tomar no c…”, gritaram. Enquanto isso, outros torcedores vaiavam aqueles que xingavam o ex-atacante. Ronaldo deixou o estádio sem conversar com a imprensa. Novo coordenador de futebol do time, D’Alessandro precisou intervir em discussão e clima quente no vestiário.

Paulo Pezzolano, treinador da equipe, saiu em defesa do ex-atacante em sua coletiva após a partida. “Gosto muito do torcedor do Cruzeiro, me identifico muito, é um clube gigante, mas não esqueçam que o Cruzeiro está na Série A. E se não chegasse o Ronaldo, o Cruzeiro estaria na Série B ou na C. Não podemos ter memória curta. Vamos sofrer não só este ano, vamos sofrer 2, 3 anos. Tem que ter coragem para ser treinador do Cruzeiro, tem que ter coragem para ser dono do Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa do Cruzeiro.”