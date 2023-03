Acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno rebateu, durante transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch, as cobranças por contratações realizadas por parte da torcida e membros da imprensa. Ele defendeu a posição de não desembolsar grandes quantias para trazer reforços e frisou jamais ter prometido que 2023 seria um ano de conquistas, lembrando que o clube está em processo de reconstrução enquanto lida com a “herança maldita” deixada pela gestão anterior.

“Nós vamos sair dessa situação, garanto para vocês. Ninguém falou que a gente ia disputar a Libertadores, que a gente ia disputar título. Ninguém mentiu para vocês, ninguém iludiu vocês. Agora, vem os cagadores de regra e falam que ‘tem que contratar, fazer um time competitivo’. Amigão, até papagaio fala. Administrar uma empresa, um clube de futebol, não é para qualquer um não”, disse.

“Eu volto a lembrar vocês, quem já esqueceu o passado recente, a situação que o clube estava, os problemas que eu tenho todo santo dia sobre a herança maldita que eu herdei da associação. Portanto, peço muito mais responsabilidade aos jornalistas na hora de comentar este assunto. Falar um monte, cagar um monte de regra, isso aí é fácil, é fácil. Me desculpem, mas isso me tira um pouco do sério, me deixa extremamente chateado”, completou.

As críticas a Ronaldo aumentaram depois do empate por 1 a 1 com o Democrata, pela última rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro, na qual o Cruzeiro teve uma campanha bastante oscilante e penou para conseguir a classificação. O Fenômeno admitiu que o desempenho não foi bom, mas entende que isso faz parte do processo de evolução de uma equipe que acabou de sair de uma longa jornada na Série B.

“Entendo muito bem que a torcida esteja agitada, apreensiva com o jogo que a gente está mostrando neste momento, mas está tudo dentro da normalidade que a gente esperava. Muitas mudanças durante o mercado. A gente entende que ainda está dentro do esperado. Gostaria de estar jogando melhor, mas oscilações são normais ao nosso modo de ver”, justificou.

Apesar das ponderações, o dirigente disse que o clube está, sim, atuando no mercado, com o objetivo de encontrar oportunidades condizentes com a situação financeira atual. “Não esperem nenhuma loucura, nenhuma contratação de grande porte. Eu queria lembrar aos nossos torcedores que quando eu comprei o clube ninguém queria comprar, estava em uma situação desesperadora e seu destino era realmente acabar. Nós fizemos uma grande temporada no ano passado, com pouco dinheiro, e este ano temos um pouco mais de dinheiro para fazer o elenco. Melhoramos muito, com contratações importantes”.

NOVO SÓCIO

Ronaldo também aproveitou a transmissão para falar sobre as notícias circuladas na última semana de que 20% das ações do Cruzeiro seriam vendidas a Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e conselheiro do clube. Lourenço teve participação ativa no Cruzeiro nos últimos anos. O Supermercados BH foi o patrocinador máster e um dos grandes incentivadores financeiros do time. Segundo Ronaldo, o empresário fez um empréstimo que pode ser convertido em ações da SAF cruzeirense.

“Ele ama o Cruzeiro de paixão, só que agora ele está vendo também uma oportunidade de negócio. O que nós fizemos basicamente foi um empréstimo, uma espécie de empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa que detém os 90% da SAF do Cruzeiro. É uma oportunidade de negócio também. Ele vê e acredita seriamente na nossa gestão, ele não vai ter nenhuma interferência na nossa gestão com alguns falaram em lives e veículos de informação. Não vai ter nenhuma gerência na gestão do Cruzeiro, mas a gente está feliz de se aproximar com ele cada vez mais, é um cara sensacional”, explicou o ex-jogador”, explicou.