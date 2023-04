Rony agradece apoio de palmeirenses após cirurgia no antebraço: ‘Espero voltar logo’

O atacante Rony teve pouco tempo para celebrar a conquista do 25º título estadual do Palmeiras. Na manhã desta segunda-feira, o jogador passou por cirurgia no antebraço direito e vai se afastar dos gramados por até 45 dias. Ele usou suas redes sociais para agradecer o carinho dos torcedores e dizer que voltará o mais rápido possível.

O jogador já vinha atuando nas finais do Paulistão com um proteção no local, no qual tinha uma pequena fratura. Para não desfalcar o time na decisão com o Água Santa, o camisa 10 vinha realizando um procedimento conservador apenas para amenizar as dores.

Rony esteve em campo diante do time de Diadema neste domingo à tarde, celebrou o título com os demais companheiros em campo, mas à noite já deu entrada no hospital para se preparar para o procedimento cirúrgico, que ocorreu tudo bem.

“Fala família Palmeiras, estou passando aqui para dizer que a cirurgia ocorreu tudo bem. Espero estar logo voltando aos gramados e também quero agradecer o carinho de todos, o apoio de todo mundo. Avante Palestra. Estamos juntos”, gravou o jogador, ainda no leito do hospital.

O Palmeiras estipula um prazo de até seis semanas no processo de calcificação do antebraço operado, o que pode tirar o jogador dos gramados por até 12 jogos. No período, a equipe encara Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño (duas vezes) pela Libertadores, Cuiabá, Vasco, Corinthians, Goiás, Grêmio, Red Bull Bragantino e Santos pelo Brasileirão e Tombense, duas vezes, pela Copa do Brasil.

Dia 28 de maio o time visita o Atlético-MG e ele já estará à disposição. Caso antecipe o retorno, pode visitar os paraguaios no dia 25. Além do atacante, o Palmeiras também perdeu o meia Raphael Veiga para os próximos jogos, com um problema muscular na coxa.