O atacante Rony foi o responsável por garantir o triunfo do Palmeiras sobre o Água Santa, por 1 a 0, pela oitava rodada do Paulistão. O camisa 10 admitiu que o time palestrino teve dificuldade diante do adversário, que estava invicto há cinco jogos. A alta temperatura na manhã deste domingo, em Diadema, também foi um complicador, segundo o atleta.

“Jogo difícil, às 11 da manhã diante de um calor, mas colocamos nosso ritmo e, o mais importante, é o empenho da equipe. Nós demos nosso melhor, acredito que o fundamental são os três pontos”, disse o atacante ao canal Premiere na saída do gramado.

Depois de um primeiro tempo abaixo da expectativa, o Palmeiras marcou o gol da vitória logo no primeiro minuto da etapa final. Raphael Veiga cobrou falta na primeira trave e Rony, com um leve desvio, marcou de cabeça. O VAR chegou a ser acionado para analisar se a bola ultrapassou toda a linha do gol, mas após quatro minutos o lance foi validado.

“Na hora da cabeçada já tinha visto que tinha entrado, fico feliz de ter ajudado a equipe com um gol”, disse Rony que foi um dos poucos destaques no confronto com o Água Santa.

O Palmeiras não vai ter muito tempo para descansar, já que, na quinta-feira, a equipe volta a campo para disputar o primeiro clássico do ano com o Corinthians. O duelo está marcado para às 21h30 na Neo Química Arena.