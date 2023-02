Jogando em Diadema, o Palmeiras venceu o Água Santa, neste domingo, e manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista. Depois de um primeiro tempo fraco, o time de Abel Ferreira voltou a mostrar força na bola parada e venceu por 1 a 0, antes do primeiro clássico com o Corinthians no ano. O único gol da partida foi marcado por Rony, de cabeça.

A vitória fez o Palmeiras chegar aos 20 pontos no Estadual. O time alviverde lidera tanto o Grupo D como a classificação geral do Paulistão. O clássico com o Corinthians acontece na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30. O Água Santa, que não perdia há cinco jogos, estaciona nos 11 pontos, mas segue na cola do São Paulo, no Grupo B, na briga por uma vaga nas quartas de final.

O torcedor palmeirense tinha a expectativa de que Abel Ferreira colocasse um time alternativo em campo diante do Água Santa, visando poupar alguns atletas para o clássico com o Corinthians. No entanto, o treinador optou por escalar boa parte dos titulares, que encontraram um adversário marcando forte no meio-campo e disposto a ir ao ataque. Durante os primeiros minutos, a equipe de Diadema chegou com perigo duas vezes em jogadas pela esquerda.

Sem conseguir ter superioridade no meio, o Palmeiras apostou em lançamentos do campo de defesa para os atacantes. Enquanto Giovani e Rony disputavam com a zaga adversária, Dudu recuou para tentar melhorar a criação alviverde, mas também teve dificuldade para encontrar espaços. O Água Santa, por sua vez, buscou a finalização sempre que teve oportunidade, mas sem levar perigo ao gol de Weverton.

Abel Ferreira teve a oportunidade de conversar com seus comandados durante a parada técnica para hidratação e o jogo recomeçou com o Palmeiras roubando mais bolas no campo adversário e recebendo mais faltas na faixa central do gramado.

O time palestrino teve algumas oportunidades de trabalhar jogadas aéreas, em lances de bola parada, mas foi vencido pelo alto. O Água Santa também deu poucas chances de contra-ataque à equipe alviverde, sem o receio de parar a maioria dos revides com falta.

O Palmeiras encontrou o caminho das redes logo no primeiro minuto da segunda etapa. Raphael Veiga cobrou falta na primeira trave e Rony, com um leve desvio, marcou de cabeça. O VAR chegou a ser acionado para analisar se a bola ultrapassou toda a linha do gol, mas após quatro minutos o lance foi validado. O Água Santa respondeu logo em seguida com Júnior Todinho, que por pouco não marcou um golaço de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão de Weverton.

Com a vantagem no placar, Abel Ferreira aproveitou para fazer uma série de alterações, já visando o duelo com o Corinthians. Aos 20 minutos, Breno Lopes, que saiu do banco, roubou bola no meio e deu passe açucarado para Rony. O atacante bateu na saída do goleiro e mandou para as redes, mas o gol foi anulado por falta no início da jogada.

Os ânimos se exaltaram quando Rodrigo Sam trombou sem bola com Endrick, que também entrou no segundo tempo, fazendo o atacante de 16 anos se chocar com uma placa de publicidade.

Os jogadores no banco de reserva do Palmeiras e Abel Ferreira partiram para cima do zagueiro adversário e se iniciou uma confusão, que terminou com a expulsão do técnico Thiago Carpini, do Água Santa, que também se envolveu na discussão. O árbitro João Vitor Gobi deu dez minutos de acréscimo, mas os times não levaram mais perigo e a partida acabou com a vitória dos visitantes.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0x1 PALMEIRAS

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Reginaldo (Gabriel Inocêncio), Rodrigo Sam, Didi e Joílson; Kady, Thiaguinho (Lelê) e Igor Henrique (Ramon); Júnior Todinho, Bruno Xavier (Ronald) e Bruno Mezenga (David) . Técnico: Thiago Carpini.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Jailson, Fabinho (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Breno Lopes), Giovani (Endrick) e Rony (Bruno Tabata). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

GOLS – Rony (a 1 minuto do segundo tempo)

CARTÕES AMARELOS – Joílson, Thiaguinho, Rodrigo Sam e Lelê (Água Santa); Murilo (Palmeiras).

CARTÕES VERMELHOS – Thiago Carpini (Água Santa).

PÚBLICO – Não divulgado

RENDA – Não divulgado

LOCAL – Distrital do Inamar, em Diadema.