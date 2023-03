Reprodução/TV

Conhecida por carros velozes e nomes prestigiados disputando circuitos ao redor do mundo, a Formula E vai além: no vestuário dos pilotos, tecnologias de ponta garantem segurança e otimizam performance, numa fusão da moda com o utilitário.

O atual traje de corrida segue regulamentos mundiais estabelecidos pela FIA – Federation Internationale de l’Automobile, e é composto por macacão, roupa íntima à prova de fogo, luvas, botas e capacete – tudo feito sob medida, para cada piloto.

Ao longo dos anos, o material dos trajes de corrida também se desenvolveu, para tornar-se muito mais fino e leve. Na atualidade, tem pulsos, tornozelos e gola justos ao corpo, além de um zíper que deve ter uma aba cobrindo todo seu comprimento.

As luvas dos competidores também apresentam uma recente inovação de segurança: sensores biométricos, fato desconhecido inclusive para a maioria dos fãs da modalidade.

Localizado geralmente na ponta dos dedos, tem função de sensor sem fio, lendo os sinais vitais dos pilotos, como frequência cardíaca e saturação de oxigênio – o que não apenas fornece dados registrados e em tempo real, como também, no caso de um acidente, auxilia fiscais e equipe médica a avaliar prontamente a situação.

Além disso, os pilotos de corridas com largada parada devem usar luvas em uma cor de alta visibilidade, que contraste com a cor predominante do carro, para que possa chamar claramente a atenção do comissário de largada em caso de quaisquer dificuldades. Há ainda alças nos ombros do vestuário, que ajudam a puxar um motorista de dentro de um carro.

Para manter o máximo nível de proteção, as roupas não devem ser apertadas e todas têm prazo de validade. Tecnologia aplicada à moda, em prol da melhor performance.

A Formula E desembarca no Brasil pela primeira vez, reunindo carros elétricos e sustentáveis no primeiro E-PRIX de São Paulo, no Anhembi, dia 25 de março.