O Masters 1000 de Montecarlo será decidido neste domingo pelo russo Andrey Rublev e pelo dinamarquês Holger Rune. Com vitórias em três sets, os dois tenistas derrubaram seus rivais neste sábado e vão buscar o primeiro título da temporada, neste início da gira de saibro na Europa.

O resultado mais surpreendente foi o triunfo de Rune sobre o italiano Jannik Sinner, de virada. Sinner, atual número 8 do mundo, abriu 6/1 no set inicial, mas foi engolido pelo adversário nas duas parciais seguintes, perdendo por 7/5 em ambos os sets. Rune ocupa a nona posição do ranking e disputará sua primeira final do ano.

Aos 19 anos, Rune nunca havia passado da segunda rodada em Montecarlo. Em sua terceira participação no torneio disputado em Mônaco, ele agora terá a chance de levantar o troféu. “É inacreditável. Jannik começou com tudo, disparando bolas vencedoras. Ele está em boa forma nos últimos meses. Eu precisei ir fundo para encontrar soluções ao longo do jogo, o que acabei conseguindo. Foi divertido jogar assim”, comentou o dinamarquês.

No domingo, Rune vai tentar seu segundo título de nível Masters 1000 na carreira. O primeiro foi alcançado no Masters de Paris, no ano passado, quando venceu o sérvio Novak Djokovic.

O duelo entre Rune e Sinner precisou ser interrompido no primeiro set por causa da chuva. O mau tempo também atingiu a segunda semifinal do dia. Mas não chegou a interromper o confronto entre Rublev e o americano Taylor Fritz. O russo levou a melhor por 5/7, 6/1 e 6/3.

Ainda em busca do seu primeiro troféu em Masters 1000, o tenista russo vai disputar sua terceira final neste nível de torneio. Em Montecarlo, ele foi vice-campeão em 2021, quando foi superado pelo grego Stefanos Tsitsipas. Será ainda a sua segunda final do ano – perdeu a decisão em Dubai.