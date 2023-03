Há quatro anos que uma tenista não conseguia disputar duas semifinais seguidas de torneios em nível WTA 1000. Sofia Kenin conseguiu em Toronto e Cincinnati em 2019. Campeã em Indian Wells há oito dias, a casaque Elena Rybakina acabou com esse jejum ao passar sem sustos pela italiana Martina Trevisan nas quartas de final de Miami nesta terça-feira.

A tenista casaque necessitou de somente 68 minutos para despachar a italiana. Fez 6 a 3 e 6/0 e mostrou que é séria candidata ao título também em Miami, onde pode reencontrar com a belarussa Aryna Sabalenka, de quem ganhou na final em Indian Wells e que está do outro lado da chave.

Mesmo arrasando com a italiana, com direito a “pneu” no segundo set, Rybakina afirmou que precisa melhorar. “Estou muito feliz por passar, pois consegui mudar meu jogo no segundo set”, disse.

“Não estava com tanta pressa e jogava sem velocidade”, admitiu. O saque, em sua visão, é o que precisa melhorar na semifinal. “Não estou muito feliz com a porcentagem do meu primeiro saque, mas no geral foi uma boa partida e espero continuar assim.”