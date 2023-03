Elena Rybakina acabou com a freguesia diante de Aryna Sabalenka neste domingo, na decisão de Indian Wells. Depois de quatro derrotas seguidas no confronto, a mais dura na final do Aberto da Austrália deste ano, a tenista casaque finalmente pôde celebrar um triunfo contra a rival. Mais concentrada, garantiu o troféu do WTA 1000 de Indian Wells com 7/6 (13/11) e 6/4.

“Obrigado pelas grandes semanas e grande atmosfera. Finalmente pude ganhar da Aryna e espero que possamos jogar mais finais juntas”, afirmou uma tímida Rybakina, celebrando o fim do jejum e erguendo seu quarto troféu no circuito. Com o título, ela subirá para a sétima posição do ranking.

O equilíbrio foi a marca do primeiro set. E a prova veio em um game de largada bastante longo, com a Casaque salvando um breakpoint antes de abrir 1 a 0. Rybakina teve três chances para abrir 3 a 1, mas acabou não aproveitando e Sabalaneka confirmou o 2 a 2.

A belarussa se salvou, quebrou e logo abriu 4 a 2, encaminhando a parcial. Mas a oponente não estava disposta a perder pela quinta vez seguida no confronto e reagiu, buscando o 4 a 4. Sem novas quebras, a decisão acabou no tie-break após Sabalenka salvar um set point.

O set desempate foi um show de desperdícios de serviço e de chances de fechar. Rybakina saiu perdendo o saque de cara. Mas, com quebras, virou para 4 a 3. Teve 6 a 5 sacando e não aproveitou. Depois foi Sabalenka quem conseguiu o set point no serviço e falhou. A casaque não conseguiu fechar com 8 a 7, 9 a 8 e 10 a 9 a seu favor. E permitiu a chance para a rival com 11 a 10 contra. Quando tudo parecia perdido com a belarussa no saque, três pontos seguidos deram a parcial para a número 10 do mundo com 13/11.

Empolgada com o triunfo no primeiro set, Rybakina foi logo quebrando no segundo set. Empolgada e confiante, abriu 5 a 2 após aproveitar novo breakpoint. Sacando para o set, acabou sofrendo com o nervosismo e acabou quebrada. Sabalenka ainda diminuiu para 5 a 4 até a Casaque ter nova chance no serviço.

Rybakina respirou fundo, se concentrou e desta vez sacando com perfeição, abriu 40 a 15. Jogou a bola para o alto, soltou o braço e viu a devolução não voltar para somar seu segundo título em quadra rápida após oito decisões, o primeiro em um WTA 1000.