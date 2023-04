Aryna Sabalenka vive o início de temporada mais vencedor de sua carreira. Número 2 do mundo, a belarussa chega à quarta decisão em 2023. De maneira arrasadora, ela eliminou a russa Anastasia Potapova na semifinal por 6/1 e 6/2 e pelo terceiro ano seguido faz a final de Stuttgart, diante de Iga Swiatek. A líder do ranking avançou após a tunisiana Ons Jabeur abandonar por causa de uma lesão na panturrilha esquerda quando perdia por 3 a 0.

Pelo terceiro ano seguido a belarussa faz a final na competição alemã a nível WTA 500 contra a líder do ranking. Em 2021, levou a virada diante da australiana Ashleigh Barty. No ano passado, foi totalmente dominada por Iga Swiatek, caindo por duplo 6/2. Agora, busca a vingança para desencantar na competição.

Os resultados do ano aumentam a confiança de Sabalenka para a decisão. Ao superar Popatova, ela alcançou sua 23ª vitória na temporada, diante de somente três derrotas. Segunda no ranking, a tenista conquistou o Torneio de Adelaide e o Aberto da Austrália, além de ser vice em Indian Wells.

A belarussa ganhou o último encontro com Swiatek, em novembro de 2022, na semifinal do WTA Finals – repetindo triunfo na competição de 2021. Antes, porém, vinha de quatro derrotas seguidas: US Open, Roma, Stuttgart e Doha. Elas se enfrentarão pela sétima vez.

Apesar de ter vencido rapidamente, Sabalenka em tese chega um pouco mais desgastada, pois teve de disputar dois sets na semifinal, enquanto Swiatek necessitou somente de três games em sua partida por causa da lesão de Jabeur.

Depois de um ponto bastante disputado, com trocas de bolas intensas, a tunisiana sentiu de vez a lesão no fundo da quadra e após perder o game, optou por abandonar a partida. Saiu ovacionada, mas chorando muito pela desistência e o problema muscular.