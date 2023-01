Após uma disputa exaustiva contra Elena Rybakina na final do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka dedicou a conquista do seu primeiro Grand Slam, na manhã deste sábado, a seu treinador Anton Dubov e também ao preparador físico Jason Stacy. No discurso da vitória, ela se referiu a seu estafe como o “time mais louco da turnê”

“Passamos por muitos momentos complicados no ano passado. Trabalhamos muito e vocês merecem esse troféu. É mais sobre vocês do que sobre mim”, afirmou o tenista após o triunfo deste sábado.

Sabalenka, que foi às lágrimas após a partida, não escondeu a emoção de conseguir esse feito depois de ter sido eliminada nas semifinais de Wimbledon e no Aberto dos Estados Unidos.

“Essa vitória foi fruto de muito trabalho e acho que todos estamos de parabéns pelo resultado. Foi uma partida muito difícil e estou feliz por conquistar esse Grand Slam.”

Apesar de estar em sua primeira decisão de Slam em simples, a belarussa já tem conquistas desse nível nas duplas. Ela foi campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2019 e do Aberto da Austrália em 2021 ao lado da belga Elise Mertens.

O título em Melbourne vale US$ 2,11 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões), além de 2 mil pontos no ranking. A vice-campeã vai ganhar US$ 1,15 milhão (algo em torno de R$ 5,8 milhões) além de 1.300 pontos