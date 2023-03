A número 2 do ranking WTA, Aryna Sabalenka estreou no Masters 1000 de Miami com vitória sobre a americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com a nº 1 do ranking Iga Swiatek fora das disputas, a belarussa inicia sua caminhada nos Estados Unidos, que pode terminar com a liderança do ranking.

Campeã do Aberto da Austrália neste início de temporada, Sabalenka celebrou o bom momento e disse que a busca pelo topo do ranking a ajudou a seguir focada e trabalhando após o título do Grand Slam.

“Foi um momento incrível (sobre o título do Aberto da Austrália), mas é hora de seguir em frente. Este é um outro torneio e aquele não foi meu único objetivo. Claro que desejo ser número 1, quero ganhar mais Grand Slams, isso é normal. Provavelmente isso é o que me ajudou a seguir focada, continuar trabalhando e dando meu melhor a cada dia”, disse Sabalenka.

A número 2 do mundo enfrentará a checa Marie Bouzkova na terceira fase do torneio de Miami. Após o dia de sexta-feira começar com “zebras” no WTA, os confrontos da noite tiveram alguns favoritismos confirmados. A suíça Belinda Bencic, número 9 da WTA, venceu a vice-campeã do US Open, a canadense Leylah Fernandez, por duplo 6/1.

No duelo checo, Petra Kvitova venceu Linda Noskova por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0) para seguir adiante na competição. Ela enfrentará a croata Donna Vekic, que venceu a americana Madison Brengle por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

RUUD AVANÇA NO MASCULINO E ZVEREV É SURPREENDIDO

O norueguês Casper Ruud, número 4 do ATP, conseguiu uma vitória sólida sobre Ilya Ivashka por 2 sets a 0, placar de 6/2 e 6/3. Também por 2 sets a 0, o número 8 do ranking Holger Rune superou o húngaro Marton Fucsovics, com um 6/3 e 7/5. Davidovich Fokina e Grigor Dimitrov também venceram seus compromissos contra Brandon Nakashima e Jan-Lennard Struff, respectivamente, e avançam na competição.

Quem fica pelo caminho de forma precoce é o alemão Alexander Zverev, que foi derrotado pelo japonês Taro Daniel com direito a pneu, com 6/0 e 6/4. Este sábado ainda terá a estreia de grandes nomes no torneio, como Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.

MATOS CLASSIFICADO

O brasileiro Rafael Matos também estreou com vitória na noite de sexta-feira nas duplas em Miami. O catarinense jogou ao lado do espanhol David Vega e derrotou os espanhóis Jaume Munar e Bernabe Zapata por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).