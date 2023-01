Com uma grande atuação, que teve direito a um “triple-double”, Domantas Sabonis comandou a vitória do Sacramento Kings sob o Houston Rockets por 139 a 114 nesta sexta. Jogando diante da sua torcida, os Kings confirmaram o bom momento na NBA ao obter o terceiro triunfo consecutivo.

Destaque do confronto, Sabonis anotou 19 pontos, fez ainda 16 assistências e conseguiu 15 rebotes em seu quarto “triple-double” da temporada. Ele se juntou a Oscar Robertson como único atleta da franquia com pelo menos 15 pontos, 15 rebotes e 15 assistências em uma partida.

O desempenho da equipe e a vitória em casa fez o técnico Mike Brown comentar a sintonia que seu elenco tem com os adeptos. “Você não sente isso apenas na arena, mas em Sacramento. Você genuinamente sente a alegria deles (torcedores). Nós o amamos até a morte e estamos felizes por dar um pouco de alegria a essa torcida.”

Quem também brilhou na madrugada desta sexta foi o Golden State Warriors que derrotou o San Antonio Spurs por 144 a 113 em noite de casa lotada.O estádio Alamodome contou com um recorde de público ao receber 68. 323 torcedores superando a marca de 62.046 mil pessoas em partida do Chicago Bulls diante do Atlanta Hawks em 1998.

O triunfo do Golden State chega num momento importante. Em uma temporada com desempenho irregular, a equipe conseguiu quebrar uma série de três derrotas consecutivas e tenta agora engatar uma sequência de vitórias para reagir no torneio.

O destaque na partida foi Jordan Poole. Ele ofuscou Green, Cury e Thompson com um basquete mais consistente e assinalou 25 pontos. Pelo lado do San Antonio Spurs, Tre Jones foi o mais eficiente. O armador marcou 21 pontos, tentou dar velocidade ao time para equilibrar o duelo, mas não conseguiu fazer frente para mudar o panorama do confronto.

Em outro jogo da rodada desta sexta, o Denver Nuggets superou o desfalque de Nikola Jokic e bateu o Los Angeles Clippers por 115 a 103 mesmo atuando como visitante. Jamal Murray com 24 pontos e Michael Porter Júnior, 22, lideraram na casa do rival. O triunfo deu ao Nuggets o primeiro lugar na Conferência Oeste.

O técnico Michael Malone aproveitou a performance do elenco para falar que o time não depende somente de Nikola Jokic, fora da partida por conta de um problema no pulso. “Temos muitos atletas que podem jogar. Não queria dar importância ao fato de Jokic não estar aqui. É desrespeitoso com os outros atletas”, afirmou Malone após a partida.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 110 x 116 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 111 x 113 Atlanta Hawks

Washington Wizards 108 x 112 New York Knicks

San Antonio Spurs 113 x 144 Golden State Warriors

Chicago Bulls 110 x 124 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 121 x 116 Phoenix Suns

Utah Jazz 112 x 108 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 103 x 115 Denver Nuggets

Sacramento Kings 139 x 114 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks