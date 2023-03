Apostando em um jogo coletivo e com a estrela de Domantas Sabonis em alta, o Sacramento Kings fez mais uma vítima na madrugada deste domingo ao derrotar o Washington Wizards por 132 a 118 na casa de seu adversário. Destaque do seu time, o gigante lituano marcou 30 pontos, pegou nove rebotes e ainda deu nove assistências para coroar a sua atuação.

Empolgado pelo desempenho de seu pivô, Mike Brown, técnico dos Kings, exaltou a fase de seu jogador, que atropelou os adversários em quadra. “Ele é derrubado, cai no chão, e continua vindo. Ele foi extremamente eficiente. Como você consegue marcar 30 pontos em 12 arremessos? Isso é ridículo. Eu tenho que continuar lembrando que ele é o cara”, afirmou o treinador ao final da partida.

A atuação de Sabonis reflete na boa campanha da franquia de Sacramento. O time venceu 11 de seus últimos 13 confrontos desde o intervalo do All-Star Games. Na classificação, os Kings aparecem ao lado do Memphis Grizzlies na segunda colocação da Conferência Oeste.

Mas se Sabonis foi o diferencial de sua equipe, a parte coletiva também funcionou. Seis jogadores dos Kings marcaram dois dígitos no triunfo que ocorreu nesta madrugada. Para Keegan Murray (19 pontos no jogo), no entanto, o pivô lituano acaba tendo um papel especial por preocupar a marcação rival. “O Sabonis chama muita atenção ofensivamente. Como nosso ataque é bem distribuído, podemos fazer coisas diferentes em momentos distintos. E esta noite nós fizemos isso”, comentou o ala-pivô do Sacramento.

Pelo lado do Washington Wizards, o destaque ficou para Kyle Kuma, que anotou 33 pontos. No entanto, o seu desempenho individual não foi suficiente para conter o volume de jogo do adversário. Pior, numa fase de declínio, a franquia perdeu sete de seus últimos nove compromissos na NBA.

Quem também venceu na rodada deste domingo foi o Memphis Grizzlies, que derrotou o Golden State Warriors por 133 a 119. Com 31 pontos e quatro bloqueios, Jaren Jackson foi um dos destaques da equipe na vitória diante de sua torcida.

Para Desmond Bane, que somou 26 pontos e também teve uma participação consistente na marcação, o Memphis soube criar alternativas para superar o adversário. “A bola está se movendo e vários jogadores do nosso time estão tendo oportunidades. Conseguimos intensificar o nosso ritmo e derrubamos o rival”, afirmou Bane.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio durante boa parte do jogo, a queda de rendimento dos Warriors no quarto final foi o fator apontado pelo ala Draymond Green para justificar a derrota de sua equipe. “Estivemos lutando em uma batalha difícil a noite toda. Acho que no final, paramos de fazer jogadas simples e ainda cometemos alguns erros”, comentou.

O Boston Celtics esteve em quadra nesta madrugada e acabou superado pelo Utah Jazz por 118 a 117 em um dos jogos mais equilibrados desta jornada da NBA. A equipe do técnico Joe Mazzulla desperdiçou uma vantagem de 19 pontos no segundo período, comprometeu a sua performance e acabou caindo na casa do Utah. O resultado custou a perda do segundo lugar para o Philadelphia 76ers na Conferência Leste.

Contando com o apoio da torcida, o finlandês Lauri Markkanen foi fundamental na vitória de sua equipe ao cravar um “double-double” com 28 pontos e ainda dez rebotes. O triunfo deixa a franquia na nona posição do Oeste.

Confira os resultados da NBA deste sábado:

New York Knicks 116 x 110 Denver Nuggets

LA Clippers 108 x 113 Orlando Magic

Indiana Pacers 121 x 141 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 122 x 107 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 118 x 132 Sacramento Kings

Chicago Bulls 113 x 99 Miami Heat

Memphis Grizzlies 133 x 119 Golden State Warriors

Utah Jazz 118 x 117 Boston Celtics

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Miami Heat

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x LA Clippers

Los Angeles Lakers x Orlando Magic