Jorge Sampaoli conheceu neste domingo a sua primeira derrota como técnico do Flamengo. O clube rubro-negro perdeu para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou o revés e a falta de eficiência do sistema ofensivo.

“A ideia é que o time construa desde baixo. E trate de chegar ao campo rival com mais posse de bola e com maiores possibilidades com a bola. E que não jogue um jogo de ida e volta. Venho falando isso desde a minha chegada. O time de hoje teve momentos muito bons de jogo, mas não aproveitou em frente ao gol rival. E o rival com muito pouco acabou ganhando o jogo”, afirmou Sampaoli.

O argentino bateu na tecla da contundência para tentar explicar a primeira derrota do Flamengo no Brasileirão. “Penso que o time melhora durante o jogo. Teve muita possibilidade de fazer mais de um gol. Mas o futebol é contundência. Contundência nas áreas. E aí o time perdeu um jogo onde o desenvolvimento foi melhor, mas no final não”, disse.

Sampaoli aproveitou ainda para alfinetar o rival. “O Inter estava muito feliz com o empate, mas em dois laterais eles nos pegam mal posicionados e fizeram dois gols em jogadas totalmente isoladas. Acredito que o Internacional esteve melhor nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, onde eu comecei a pensar a trocar o esquema e os jogadores. Vi que o time não dava resposta ao posicionamento do Flamengo”, afirmou.

O treinador ainda foi questionado sobre a saída de Pedro, que novamente foi preterido por Gabigol. Ele deixou o campo para a entrada de Marinho já no segundo tempo. Já o camisa 10 atuou durante os 90 minutos.

“Eu penso que, com tanto domínio, o time tinha que concretizar mais. Faltou eficácia no último toque na área. A substituição teve relação direta com o que o time precisava: de mais volume. Até a mudança do Pedro, o time estava neutro. Quando vejo que o time está neutro, eu tomo decisões. Era um centroavante ou outro. E tomei a decisão pelo Gabigol”, disse.

Com a derrota, o Flamengo segue com três pontos na tabela de classificação. O time rubro-negro venceu o Coritiba, na estreia, por 3 a 0. O próximo desafio é diante do Botafogo, no domingo, às 16h, no Maracanã.