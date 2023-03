Após ficarem de fora das quartas de finais do Campeonato Paulista, Santo André e Inter de Limeira ainda têm compromissos com o Estadual. Neste sábado, às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, os times se enfrentam pelo Troféu Independência, antes conhecido como Troféu do Interior.

Fazendo um balanço do Paulistão, os times devem usar o torneio como ‘teste’ para o Campeonato Brasileiro da Série D. Esta primeira fase é decidida em jogo único e, em caso de empate, a definição da vaga vai para os pênaltis.

Na fase de grupos, o Santo André flertou com as quartas, mas acabou ficando atrás dos dois melhores times desta edição (Palmeiras e São Bernardo). O clube foi o terceiro colocado do Grupo D e 10º geral, com 14 pontos. Por sua vez, a Inter de Limeira começou o campeonato bem, mas teve uma queda de rendimento brusca e brigou para não cair até a última rodada. A equipe terminou lanterna do Grupo A, com 11 pontos, mas garantiu a permanência terminando na 13ª colocação geral.

Na competição, os dois vencedores e o time com melhor campanha entre os eliminados avançam às semifinais. O Mirassol já está classificado às semifinais por ter feito a melhor campanha na primeira fase, excluindo os classificados às quartas de final.

Devido às mudanças da CBF nos critérios de classificação à Copa do Brasil, a Taça Independência não garante mais vagas ao torneio nacional. Apesar disso, a FPF aumentou a premiação para os dois finalistas. O campeão, que antes ganhava R$ 250 mil, passará a ganhar R$ 400 mil. E o vice, que ficava com R$ 150 mil, vai garantir R$ 200 mil.

O técnico Matheus Costa não terá os atletas Romário, Rafael Forster, Ednei, Nenê Bonilha, Djavan e Moisés Ribeiro. Todos pediram para deixar o clube e não atuarão na Taça Independência. Outra baixa é o goleiro Lucas Frigeri, que segue à no departamento médico. Titular contra o Corinthians, Carlos Eduardo deve seguir defendendo a meta do Santo André.

O técnico Matheus Costa considera importante o fato da partida ser em casa: “Uma partida ao lado do nosso torcedor. Será uma partida de muita batalha e disputa, até pela característica da Inter de Limeira. Estaremos no mesmo nível para avançarmos para a próxima fase.”

Por parte da Inter de Limeira, a principal novidade foi o afastamento a pedido do técnico Pintado, por tempo indeterminado, segundo o treinador, para cuidar de assuntos pessoais. O time será comandado pelo auxiliar técnico e ex-jogador Fabinho. Para o confronto, a Inter não terá o volante Uillian Corrêa, que cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo. Já o atacante Jonatas, deixou o clube após a partida contra a Ferroviária. O zagueiro Douglas também é desfalque por lesão. Por outro lado, o técnico terá a volta do camisa 10, o meia Matheus Oliveira.

“Fica um sabor de algo mais, sem dúvida, o que é muito importante para planejar o Paulistão e a Série D do ano que vem. Esse ano, a Inter só está na Série D porque outro clube (São Bernardo) conseguiu o resultado e subiu. Agora a Internacional conseguiu a classificação por méritos próprios”, afirmou Pintado.