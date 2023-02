Sem chances de classificação e fora do risco de rebaixamento, Santo André e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira à noite, a partir das 20 horas, no estádio Bruno José Daniel no fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santo André está no Grupo D, o mais forte da fase de classificação, tendo 14 pontos, e ficando atrás dos dois melhores times, até agora, da competição e que farão um dos confrontos das quartas de finais: Palmeiras e São Bernardo. Na rodada anterior, o Santo André foi até Itu e perdeu do Ituano por 2 a 0.

O Mirassol teve um início ruim e que comprometeu seus planos de chegar às quartas. Com 12 pontos é o lanterna do Grupo B, onde São Paulo e Água Santa, ambos com 20 pontos, já estão classificados. No meio de semana perdeu para o Corinthians, por 3 a 0, no Neo Química Arena.

Na verdade, os dois times já viraram a página e agora focam em suas participações no Campeonato Brasileiro. O Santo André esperançoso de brigar pelo acesso na Série D, enquanto o Mirassol estreando na Série B.

No lado do Santo André, a principal novidade é a estreia do técnico Matheus Costa que assumiu no lugar de Vinícius Bergantin, que se transferiu ao CSA para disputar a Série B do Brasileiro.

“Temos dois mini desafios Mirassol e Corinthians e temos que terminar bem o Paulistão, mesmo porque sabemos do potencial do nosso elenco. Depois vamos focar no Brasileiro da Série D, com o objetivo de buscar o acesso para a Série C comentou o novo comandante.

O lateral esquerdo Romário, expulso diante do Ituano, e o zagueiro Matheus Mancini, que recebeu o terceiro amarelo, vão cumprir suspensão automática, desfalcando o setor esquerdo da defesa. PV e Igor Fernandes devem ser escalados. Além disso, o volante Marthã e o atacante Fernando Viana, segue em transição e ainda não foram liberados pelo departamento médico. Apesar das mudanças, o novo técnico mantém a estrutura tática do time, armado no esquema 4-3-3.

O técnico Ricardo Catalá continua confiando nos jogadores do Mirassol e espera melhorar o ajuste corporal para ter um aproveitamento maior nas finalizações. Ele acha que o que atrapalhou um pouco a campanha foi a parte emocional. “Sabemos o que está faltando e temos trabalhado neste sentido para fazer o restante do ano mais sorridentes e felizes” explicou o técnico.

Em relação à escalação, o técnico sinalizou que deve manter a mesma base que perdeu em São Paulo, até mesmo para dar moral aqueles que, segundo ele, se entregaram ao máximo em Itaquera.