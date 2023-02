O Santo André quebrou a série de duas derrotas consecutivas ao vencer a Inter de Limeira por 1 a 0 neste domingo à noite, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. De quebra, voltou à briga pela classificação dentro do Grupo D.

O time do ABC paulista tem 13 pontos, atrás de Palmeiras (20) e São Bernardo (14). A Portuguesa tem cinco. Outro aspecto valorizado pelo próprio clube é que com esta pontuação ele está praticamente fora de risco de ser rebaixado. Já a Inter ficou em terceiro do Grupo A, com dez, contra 14 do Red Bull Bragantino, e 11 do Botafogo. O Santos tem apenas nove.

A Internacional teve as melhores oportunidades do primeiro tempo e poderia ter saído na frente do marcador. Aos seis minutos, Matheus Oliveira soltou o pé para a defesa de Lucas Frigeri. Na sobra, Iago Teles cruzou para Everton Brito, que jogou por cima do gol.

A pressão do time de Limeira continuou. Aos 18 minutos, Léo Duarte cruzou para Iago Teles, que ajeitou para Jonathas. O atacante acertou o travessão. O Santo André foi crescendo aos poucos, mas só conseguiu ameaçar no fim. Léo Ceará deu para Gabriel. O atacante colocou o goleiro Léo Vieira para trabalhar.

No segundo tempo, o Santo André teve outra postura, envolveu a Inter e chegou ao gol. Aos 14 minutos, Pablo fez bela jogada pela direita e cruzou alto. Gabriel Taliari se jogou na bola e, com o pé esquerdo, desviou para o fundo das redes.

O Santo André continuou em cima da Inter e quase marcou o segundo aos 22 minutos, novamente com Gabriel Taliari. Desta vez, o atacante chutou por cima. A Inter conseguiu responder, mas o arremate de Bill foi pela linha de fundo.

E a bola insistiu em não entrar pelo lado do time de Limeira. Aos 31, Bruno Menezes rolou para Chrigor dentro da área. O atacante isolou. A Inter pressionou no fim, mas o Santo André anulou o rival e confirmou a vitória em Limeira.

Na próxima rodada, a Inter enfrenta o São Paulo na quarta-feira, às 21h35, no Morumbi, em São Paulo. Na quinta-feira, às 19h30, o Santo André recebe o Santos, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 1 SANTO ANDRÉ

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário (Rael); Claudinei (Jean Martim), Uillian Correia e Matheus Oliveira; Everton Brito (Chrigor), Iago Teles (Bill) e Jonathas (Bruno Menezes). Técnico: Pintado.

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ednei, Moisés Ribeiro, Matheus Mancini e Romário (Igor Fernandes); Dudu Vieira, José Hugo (Rodolfo Filemon), Gerson Magrão (Nenê Bonilha) e Léo Ceará (Julio Vitor); Pablo e Gabriel Taliari (Will). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL – Gabriel Taliari, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ilbert Estevam da Silva.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

RENDA – R$ 39.280,00.

PÚBLICO – 2.242 torcedores.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.