Superando todas as expectativas, Santo André e Botafogo fazem um duelo de líderes do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel, para seguirem na ponta de seus respectivos grupos.

O Botafogo lidera o Grupo A, com os mesmos quatro pontos de todos os seus adversários: Santos, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. O clube de Ribeirão Preto começou vencendo a Portuguesa (2 a 0), depois, perdeu para o Palmeiras (1 a 0) e empatou com o Mirassol (1 a 1).

O Santo André, por sua vez, tem seis pontos, na primeira posição do Grupo D, que tem São Bernardo (cinco), Palmeiras (cinco) e Portuguesa (quatro). O time do ABC Paulista venceu Guarani (1 a 0) e Ferroviária (2 a 1), e perdeu para o São Bento (2 a 1).

O técnico Paulo Baier indicou que irá poupar alguns jogadores no Botafogo, aqueles mais desgastados. A certeza é que Salatiel sequer viajou para o ABC. O atacante demonstrou cansaço diante do Mirassol e acabou sendo preservado. “Vou segurar o Salatiel, provavelmente, e o Caio Dantas vai iniciar, para dar oportunidade a ele. As outras peças, nós veremos, mas essa é uma mudança certa que vai acontecer”, revelou Paulo Baier.

Outros nomes podem ganhar um descanso do treinador, casos de Osman, Fillipe Soutto e Robinho. Vidal também sentiu um incômodo diante do Mirassol e pode ser poupado.

Do outro lado, o técnico Vinícius Bergantin deve continuar rodando o setor ofensivo do Santo André, assim como fez nos últimos jogos. A expectativa é que José Hugo e Paulo Sérgio voltem ao time titular. Léo Ceará deve ser preservado e ficar como opção no banco de reservas.

Quem também pode aparecer no time titular é Claudinho. Contratado junto ao Cruzeiro, o atleta entrou durante o segundo tempo da partida frente à Ferroviária e pode iniciar o duelo pela primeira vez com a camisa do time do ABC.

“Vai exigir muito da gente. O Botafogo é muito competitivo. Temos que investir bastante para vencer o jogo. Vamos para mais uma parada difícil, mas precisamos ter ambição no campeonato. É um jogo dificílimo, mas precisamos aproveitar o fator casa”, afirmou o treinador.