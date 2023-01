Com um gol de Paulo Sérgio, aos 48 minutos do segundo tempo, o Santo André venceu a Ferroviária, por 2 a 1, neste domingo à noite, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Um resultado conquistado em cima da hora, com muito sacrifício, mas que deixa o time do ABC na liderança geral do Paulistão, com seis pontos. Tem um ponto na frente de São Bento, São Bernardo, Palmeiras e São Paulo.

Vindo de derrota para o São Bento, por 2 a 1, o Santo André agora ocupa a liderança do Grupo D, que tem ainda a Portuguesa (4), Palmeiras e São Bernardo, todos com cinco pontos. A Ferroviária vinha de derrota em casa para o São Paulo, por 2 a 1, segue com pontos, na terceira posição do Grupo C, igual o Ituano (3), atrás do Corinthians (4) e do líder São Bento (5).

A Ferroviária começou melhor, com mais presença no setor ofensivo. Mesmo assim, não conseguia finalizar com perigo. O Santo André, mais cauteloso, demorou para tentar algo na frente, mas quando chegou foi com perigo. Aos 37 minutos, após rebote da defesa, mesmo fora da área Gerson Magrão pegou um chute forte de longa distância. A bola explodiu no travessão.

A Ferroviária insistiu na troca de passes e achou seu gol num lance bizarro. O zagueiro Matheus Mancini tentou aliviar com um chute forte, mas Ytalo fez a proteção na frente, a bola tocou em suas pernas e entrou: 1 a 0, aos 35 minutos.

Aos 44 minutos, o árbitro Guilherme Nunes de Santana marcou pênalti de Ronaldo Alves, que abriu muito os braços, em cima de Rodolfo Filemon, numa disputa dentro da grande área. A marcação foi muito contestada pelos afeanos. Na cobrança na penalidade máxima, porém, Pablo isolou a bola por cima do travessão.

O Santo André voltou adiantando no segundo tempo e empatou aos cinco minutos. Após cruzamento do lado direito, Saulo disputou com Gabriel Taliari e deu um chute. O rebote ficou com Dudu Vieira, que de pé esquerdo, chutou para empatar.

O jogo mudou a partir dos 18 minutos quando Ronaldo Alves foi expulso por cometer falta dura em cima de Gabriel Taliari. O zagueiro já tinha recebido o amarelo antes e nem reclamou. O técnico Vinícius Munhoz recompôs o setor defensivo do time da casa colocando o zagueiro Augusto no lugar do atacante Ytalo.

A partir daí, o Santo André dominou as ações em campo, não correndo risco na defesa. Vinícius Bergantin, do Sant André, tentou deixar seu time mais agressivo co as entradas de Claudinho e Paulo Sérgio. Mesmo assim, o time do ABC correu risco em duas finalizações perigosas da Ferroviária.

O arrojo foi castigado com um gol de contra-ataque. O goleiro Lucas Frigeri acionou Will pelo lado esquerdo e ele cruzou rasteiro. Paulo Sérgio apareceu dentro da pequena área para desviar às redes: 2 a 1. Aos 53 minutos o VAR foi chamado para analisar um possível pênalti a favor da Ferroviária. Mas a falta não foi marcada, com possível impedimento anterior.

Na quarta rodada, a Ferroviária enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O jogo acontece quarta-feira, às 19h. Na mesma noite, porém, às 20h30, o Santo André recebe o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 SANTO ANDRÉ

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor, Ronaldo Alves, Léo Santos e Tito (Bernardo); Pablo Gabriel (Thomaz), Rafael Costa e Álvaro (Felipe Ferreira); John Kennedy, Ytalo (Augusto) e Matheus Lucas (Douglas Coutinho). Técnico: Vinícius Munhoz.

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira (Claudinho) e Gérson Magrão (Nenê Bonilha); Léo Ceará (José Hugo), Gabriel Taliari (Paulo Sérgio) e Pablo (Will). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS Ytalo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Dudu Vieira, aos 5, e Paulo Sérgio, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana.

CARTÕES AMARELOS Saulo, Heitor, Bernardo e Tito (Ferroviária). Pablo, Nenê Bonilha e Matheus Mancini (Santo André).

CARTÃO VERMELHO – Ronaldo Alves (Ferroviária)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).