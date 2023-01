A diretoria do Santos anunciou, nesta segunda-feira, a renovação com o goleiro João Paulo. Ele tinha contrato em vigor até 2026, mas diante da valorização do atleta, a diretoria fez um novo acerto prorrogando o prazo por mais um ano. A definição do novo vínculo aconteceu após reunião do jogador com o presidente do clube Andrés Rueda no CT Rei Pelé.

Por meio de um vídeo nas redes sociais do clube, o goleiro anunciou a permanência para os torcedores santistas. “Fala nação santista! Acabei de renovar meu contrato aqui. Até 2027 estou com vocês, valeu? Vamos em busca de mais. Tamo junto!”, disse o goleiro.

Titular absoluto, João Paulo foi um dos poucos destaques da equipe no ano passado. As suas boas atuações chamaram a atenção de clubes tanto no Brasil como também no exterior.

Recém-chegado ao clube, o técnico Odair Hellmann conta com o atleta para formar uma equipe mais competitiva em 2023. Capitão e um dos líderes do elenco, João Paulo estreou no time profissional em 2017.

Enquanto a diretoria santista trabalha para definir contratações de reforços e renovações de contrato, o técnico Odair Hellmann vem preparando o time visando o o Campeonato Paulista. O Santos estreia contra o Mirassol neste sábado, às 20h30, na Vila Belmiro.