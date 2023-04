Odair Hellmann surpreendeu quando colocou em campo dia desses o jovem Deivid Washington. Promessa da base do Santos, na qual foi goleador, o garoto de 17 anos ganhou uma aumento salarial e renovou seu vínculo até o fim de 2026 nesta segunda-feira.

Acompanhado dos pais e sempre sorridente, o garoto assinou o novo vínculo na sala do presidente Andres Rueda. Podendo assumir um pré-contrato com outra equipe no fim da temporada – o contrato antigo ia até julho de 2024 -, agora ele está sob multa rescisória maior e com mais tranquilidade para ajudar a equipe.

Deivid Washington chegou ao Santos em 2016, com somente 10 anos, e sempre sonhou em atuar no time profissional. Utilizado contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela terceira fase da Copa do Brasil, o garoto espera continuar mostrando ao treinador que pode ganhar mais oportunidades.

“Muito feliz com essa renovação. Um dos sonhos realizados, só tenho a agradecer a Deus e agora quero deixar o meu nome marcado na história do clube”, afirmou entusiasmado o jovem goleador, ao lado dos pais e sem esconder a alegria com o prolongamento de seu vínculo por mais três temporadas.

O presidente Andres Rueda também comemorou o novo contrato. Agora, todos os Meninos da Vila promovidos ao profissional estão com novos vínculos, todos com ao menos mais duas temporada por defender o clube. “Renovamos com todos os atletas da base, desde que assumimos e, assim, garantimos que todos as nossas joias sigam dando alegria ao clube.”