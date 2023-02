Em busca de melhorar o elenco em meio à crise vivida neste início de temporada, o Santos anunciou mais um reforço nesta quarta-feira. Depois de trazer os meias Lucas Lima, velho conhecido da torcida, e Daniel Ruiz, aposta colombiana, o clube do litoral paulista contratou o zagueiro Joaquim, de 24 anos, que foi comprado junto ao Cuiabá e assinou contrato válido até 331 de dezembro de 2026.

Mineiro de Muriaé, o defensor jogou em times do interior paulista como Paulista de Jundiaí, São José e Botafogo de Ribeirão Preto, e também defendeu o Murici. Chegou ao Cuiabá em 2021 para defender a equipe sub-23, antes de ser integrado ao elenco profissional. Disputou o Paulistão do ano passado emprestado ao Botafogo de Ribeirão e voltou ao time mato-grossense para disputar o Brasileirão como titular.

Ainda durante a pré-temporada, o Santos já havia reforçado seu conjunto de zagueiros com Messias, vindo do Ceará, que vem formando a dupla titular ao lado de Eduardo Bauermann. De qualquer forma, a diretoria achou necessário buscar mais um nome da posição, até porque Maicon tem sofrido com lesões desde o ano passado e Alex ainda nem jogou na atual temporada por causa de uma lesão no joelho. Luiz Felipe completa a lista de zagueiros do elenco santista.

A contratação de Joaquim faz o Santos chegar ao total de oito reforços para a temporada. Além de Messias e Joaquim, o clube trouxe o lateral-direito João Luas, o goleiro Vladimir, o volante Dodi, o meia Lucas Lima, o meia-atacante Daniel Ruiz e o atacante Mendoza.

Assim como Ruiz, Lucas Lima foi anunciado na noite de terça-feira. Antes mesmo de o clube oficializar, ele comunicou em sua página no Instagram que estava de volta. Em vídeo, pediu desculpas aos torcedores pela forma como saiu do clube no final de 2017 para acertar com o Palmeiras. Ele assinou um contrato de produtividade até o fim deste ano, com opção de renovação.