Focado em um processo de reconstrução que exige menos gastos e paciência da torcida, o Santos começa a disputa do Paulistão 2023 com a missão de ser mais competitivo após desempenhos ruins nas temporadas passadas, nas quais chegou a lidar com possibilidades reais de rebaixamento. Contra o Mirassol, em duelo marcado para as 20h30 deste sábado, os torcedores que estiverem na Vila Belmiro poderão tirar as primeiras impressões sobre o trabalho do treinador Odair Hellmann, estreante da noite.

Além disso, os presentes irão testemunhar uma nova homenagem a Pelé, morto no último dia 29 de dezembro. O duelo com o time do interior será o primeiro jogo oficial da equipe alvinegra desde a morte do Rei do Futebol, ídolo máximo dos santistas. Após receber 230 mil pessoas em 24 horas durante o velório do Atleta do Século, a Vila estará lotada na rodada de estreia do Paulistão, já que os ingressos estão esgotados desde terça-feira. O jogo sofreu até uma alteração de horário, das 18h30 para as 20h30, em razão da homenagem. A pedido da Federação Paulista de Futebol (FPF), o clube não revelou detalhes da ação, pois o plano é que seja uma surpresa.

A torcida santista também espera ver pelo menos alguns dos jogadores contratados na atual janela de transferências. Além da volta do goleiro Vladimir, a diretoria trouxe o zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas, o volante Dodi e o atacante Stiven Mendoza. Todos já tiveram os nomes publicados no BID. Mendoza, destaque do Ceará na temporada passada, já está se sentindo bastante à vontade e promete uma parceria eficiente com Soteldo, um dos principais nomes do setor ofensivo santista.

“Eu e o Soteldo temos conversado bastante sobre nossa movimentação dentro dos treinos e jogos. Lógico que precisamos do time todo unido tanto no dia bom quanto no dia ruim. Por mais que eu e o Soteldo estamos tendo um bom relacionamento, nós precisamos de todos. Estamos nos entrosando e vamos trabalhar para dar certo”, afirmou o jogador colombiano.

A preparação para a estreia contra o Mirassol foi encerrada na manhã da sexta-feira, no CT Rei Pelé, e a tendência é que Mendoza e Soteldo sejam titulares, mas o treinador não confirmou a escalação. O volante Rodrigo Fernández, liberado para acompanhar o nascimento do filho nesta semana, não estará disponível, pois está em transição física, assim como o meia Miguelito. O lateral Filipe Joanatan (lombalgia), o zagueiro Alex (lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo) e o meia Ed Carlos (cirurgia no ombro esquerdo) também estão de fora.

Além dos reforços, a diretoria santista definiu uma série de dispensas, entre elas a de Carlos Sánchez, que era um líder no elenco e estava no clube desde 2018, mas, aos 38 anos, traçou a rota de volta ao Uruguai, seu país natal, para defender o Peñarol. Nomes como Madson, Luan, Auro, Jhojan Julio e Angulo também foram embora, assim como atletas que estavam emprestados na temporada passada e agora saíram definitivamente, caso de Jobson, Romário e Guilherme Nunes.

A reformulação no elenco teve o aval de Odair Hellmann, anunciado como treinador do Santos no início de novembro, pouco após o anúncio de Paulo Roberto Falcão como coordenador esportivo. A dupla foi incorporada ao dia a dia do clube antes mesmo do início da pré-temporada e participaram do planejamento para 2023.

Agora, o novo técnico terá o desafio de se firmar em um cargo que vem sendo marcado por muita inconsistência. Ao longo de 2022, o Santos teve Fábio Carille, Fabián Bustos, Marcelo Fernandes, Lisca e Orlando Ribeiro como treinadores. Ribeiro, já de volta ao comando do time sub-20, assumiu apenas até o final do ano, após a saída de Lisca, enquanto o nome do novo técnico não era definido.

O Santos vai encontrar, na Vila, um time que vive os melhores dias de sua história. Na elite do Paulistão pelo sétimo ano consecutivo, o Mirassol alcançou no ano passado o acesso à Série B do Brasileirão pela primeira vez na história e ainda foi o campeão da Série C. Do elenco que subiu de divisão nacional, dez nomes foram mantidos para o estadual, entre eles o experiente meia Camilo, de 36 anos, que já vestiu as camisas de Botafogo e Internacional.

O time do interior paulista, comandado pelo técnico Ricardo Catalá, conta com outros nomes que já integraram o elenco de gigantes do futebol brasileiro. É o caso do atacante Luan, que defendeu o Atlético-MG entre 2012 e 2019 e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e do lateral-esquerdo Bruno Cortez, ex-Botafogo, São Paulo e Grêmio.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X MIRASSOL

SANTOS – João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo e Soteldo; ngelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL – Cesar; Lucas Ramón (Arnaldo), Reniê, Thalisson Kelven e Bruno Cortez; Yuri, Flávio e Camilo; Negueba, Zé Roberto e Danielzinho (Gabriel Santana). Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.