Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos garantiu presença na segunda fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, ao derrotar o Ceilândia, por 1 a 0, no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, Distrito Federal. O único gol foi marcado no segundo tempo pelo zagueiro Joaquim.

O próximo adversário do Santos na Copa do Brasil vai sair do duelo entre Iguatu-CE e América-RN, que será realizado dia 2. No domingo, o time alvinegro recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, em clássico válido pelo Campeonato Paulista.

Os primeiros 20 minutos foram dominados pelo Santos. Com forte marcação, rapidez na troca de passes e movimentação constante de seus jogadores de frente, a equipe do técnico Odair Hellmann criou pelo menos três boas chances marcar.

Aos 4 minutos, Lucas Lima deixou Ângelo livre para marcar, mas o atacante errou o alvo. De falta, Marcos Leonardo, aos 11, acertou a trave, após defesa parcial do goleiro Henrique. O arqueiro voltou a aparecer bem na partida em finalização de Ângelo, aos 15.

Com as chances desperdiçadas, o Santos diminuiu o ritmo e seu setor defensivo passou a apresentar problemas. O voluntarioso time do Ceilândia foi à frente e Felipe Jonathan salvou gol de Milla, aos 21. No lance seguinte, João Afonso, em posição duvidosa, perdeu grande chance.

Os dois goleiros apareceram muito bem em lances seguidos. Aos 34, Doglão bateu na pequena área e João Paulo salvou o Santos com o pé. Aos 35, foi a vez de Henrique impedir mais uma vez o gol de Marcos Leonardo.

Precisando da vitória, o Ceilândia voltou com a intenção de buscar mais o ataque, mas viu o Santos bem postado e preparado para os contra-ataques. Foi desta maneira que Ângelo teve mais uma vez a chance de abrir o placar, aos três minutos, mas voltou a errar o alvo.

Quando se esperava um segundo tempo tão disputado quanto o primeiro, o que se viu foi uma superioridade das defesas sobre os ataques, tornando o jogo monótono.

Mas, aos 28 minutos, Lucas Lima bateu escanteio pela esquerda e o zagueiro Joaquim subiu demais para meter a cabeça na bola e abrir o placar em Taguatinga.

Na parte final da partida, o Ceilândia tentou pelo menos o empate. Felipe Clemente teve a chance, bateu forte no alvo, mas mandou para fora. Euller, de cabeça, perdeu a última chance de igualar o placar.

FICHA TÉCNICA

CEILÂNDIA 0 X 1 SANTOS

CEILÂNDIA – Henrique; Júlio César, Euller, João Afonso e China; Andrey (Werick), Doglão (Filipe Cirne) e Geovane; João de Deus (Maycon), Milla (Wisley) e Gabriel Guimarães (Felipe Clemente). Técnico: Adelson de Almeida.

SANTOS – João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Dodi (Vinícius Balieiro) e Lucas Lima (Lucas Barbosa); Mendoza (Ivonei), Ângelo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

GOL – Joaquim aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Andrey, Marcos Leonardo, Maycon e Euller.

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga.