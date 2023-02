O Santos começou mais um ano sem mostrar competitividade e, menos de um mês após o início da atual temporada, já tem de lidar com uma forte carga emocional transferida para dentro de campo. Além das limitações técnicas, o time está abalado, como afirmou o goleiro João Paulo depois do empate por 1 a 1 com o Santo André, e terá de controlar esse sentimento para superar a Portuguesa na Vila Belmiro, às 16 horas deste domingo, pela décima rodada do Paulistão.

Após o duelo com a equipe rubro-verde, restarão apenas duas partidas pelo estadual, uma contra o Corinthians, na Vila, e outra contra o Ituano, em Itu. O Santos venceu apenas dois jogos, empatou quatro e perdeu três, por isso tem dez pontos, na última colocação do Grupo A. Ainda tem chances matemáticas de ir às quartas de final, mas a distância de quatro pontos para os líderes Red Bull Bragantino e Botafogo-SP torna a missão bastante difícil.

Além do impacto psicológico pelo fato de as coisas não estarem funcionando dentro de campo, o time santista tem recebido uma forte pressão da torcida e ainda vem sofrendo com uma série de desfalques, o que tem dificultado o trabalho de Odair Hellmann. Desde o início do Paulistão, ele testou diferentes formações, seja para suprir desfalques ou por opção tática, mas não conseguiu dar um padrão ao time.

“Fico até com dificuldade porque minha ideia de jogo e time não se repetiu. Jogamos nove jogos em 32 dias, perdendo quatro ou cinco jogadores da espinha dorsal da nossa ideia. Aos poucos, estamos tentando construir. Você perde a espinha dorsal, chegam jogadores no espaço final, cada um com sua individualidade física e técnica. É um time que está tentando se construir em um campeonato muito difícil”, disse Odair.

O Santos teve lapsos de bom futebol, como no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, porém a maioria dos jogos tem sido marcada por muitos erros e pela imensa dificuldade em fazer o básico. A estreia de Lucas Lima, diante do Santo André, deu alguma vida ao meio de campo, pois rendeu lances de perigo. Embora não tenha sido o suficiente para conseguir uma vitória, trouxe esperança de evolução para a reta final do estadual.

Contra o Santo André, Odair escalou um time com um trio de zagueiros, formado por Joaquim, Bauermann e Maicon. Felipe Jonatan, de volta após se recuperar de lesão, e Nathan fizeram as alas. Para o duelo deste domingo, o treinador terá novamente o lateral-direito João Lucas e o lateral-esquerdo Lucas Pires à disposição. Ambos cumpriram suspensão no jogo anterior. A tendência é que Felipe continue pela esquerda e João Lucas tome o lugar de Nathan, e o 3-5-2 pode ser desfeito.

Neste domingo, o Santos vai encarar um adversário que não cruza seu caminho há pouco menos de dez anos. O último embate, em outubro de 2013, pelo Brasileirão, terminou com vitória por 3 a 0 para a Portuguesa, no Canindé. Depois de um longo caminho para se reerguer no Estadual, enquanto segue presa no limbo das competições nacionais, a Lusa voltou à 1ª divisão de São Paulo neste ano e luta para não cair novamente.

Com seis pontos somados após uma vitória, três empates e cinco derrotas, o time paulistano pode se complicar muito na briga contra o rebaixamento caso saia derrotado da Vila Belmiro. A má fase levou à demissão do executivo de futebol Toninho Cecílio na quinta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 com a Ferroviária.