Há algum tempo que jogar longe da Vila Belmiro se tornou uma martírio para o Santos. Nesta quinta-feira, a equipe confirmou sua marca de péssimo visitante ao somente empatar, por 1 a 1, com o Santo André, ficando em situação bastante delicada na busca por vaga no Paulistão. Restando três rodadas, são quatro pontos de desvantagem para Botafogo e Red Bull Bragantino, os líderes do Grupo A. A vida santista poderia ser ainda pior, já que a igualdade surgiu no fim, com Mendoza.

Nem mesmo as estreias de Lucas Lima e Daniel Ruiz foram capazes de findar o jejum de vitórias como visitante. No ano, são cinco partidas longe de casa e somente dois pontos somados, em empates com o São Bernardo e agora diante do Santo André, ambos por 1 a 1. Do mais, derrotas para Guarani, São Paulo e Palmeiras.

Domingo o Santos recebe a Portuguesa em tons de decisão. Ganhar virou obrigação para ainda manter as mínimas chances de evitar a queda na primeira fase do Estadual pela terceira edição seguida. Depois, o time tem clássico com o Corinthians antes de encerrar sua participação em Itu.

Desgostoso com a atuação no clássico com o São Paulo, sobretudo na deficiência apresentada nas bolas aéreas (derrota por 3 a 1), e com os desfalques de João Lucas e Lucas Pires, Odair Hellmann optou por mudar o esquema do Santos, apostando em três zagueiros: o estreante do Joaquim ao lado de Eduardo Bauermann e Maicon. Também insatisfeito com a carência na criação, antecipou o retorno do meia Lucas Lima.

O armador pediu desculpas à torcida por declarações que deixaram a relação estremecida após a ida ao Palmeiras, e prometeu empenho para reerguer o clube. Odair Hellmann teve uma conversa particular com o jogador e passou total confiança.

Dono de toque refinado, Lucas Lima chamou a responsabilidade. Todas as jogadas passavam por seus pés, em tabelas ou mesmo passes mais longos, como o para Felipe Jonatan. O lateral bateu para fora. Ele tinha a missão de melhorar a poderio ofensivo santista e, de quebra, tentar ajudar Marcos Leonardo a quebrar o jejum de gols. O centroavante anotou somente na estreia.

As mudanças deixaram o Santos mais bem postado atrás – os cruzamentos iniciais do Santo André foram cortados -, mas faltavam peças na frente. O time não levava sustos, porém, pouco chegava no gol de Lucas Frigeri.

A postura um tanto apática fez os mandantes crescerem com o passar do tempo. E João Paulo começou a trabalhar bem para salvar o time. O primeiro lance de perigo surgiu aos 28 minutos. O goleiro fez defesa gigante em cabeçada de Gabriel Tagliari. Aos 33, novo milagre, agora para evitar gol do zagueiro Ednei, também pelo alto.

A obrigação da vitória fez Hellmann desistir da postura de proteção. Com Lucas Barbosa no lugar de um zagueiro, prometia buscar o triunfo na segunda etapa. Maicon, de cabeça, apareceu logo aos 2 minutos. Aos 9, Lucas Lima tevê a chance de ouro. Recebeu de Ângelo e mandou colocado, de primeira, carimbando o travessão. Seu último lance, pois acabou dando lugar a Ivonei.

Ainda carente de um melhor preparo físico, o meia foi até o seu limite. Curiosamente, Hellmann foi xingado pelos santistas por tê-lo substituído, mas já era o acordado. Lucas Lima voltou antes da hora para tentar ajudar.

Também meia, Daniel Ruiz entrou aos 24 minutos para sua estreia. O jovem colombiano é apontado como futuro craque no seu país e era outra aposta para o reencontro com a vitória. Nem tocou na bola e viu o Santo André abrir o marcador. Ricardo Luz cruzou para trás e Pablo apareceu livre para tirar o zero do marcador. Na primeira finalização na segunda etapa, os mandantes foram felizes.

Hellmann esbravejou e incrédulo com mais um resultado negativo após melhorar na etapa final, resolveu abrir o time de vez com Mendoza e Lucas Braga em última tentativa de uma volta por cima. O colombiano salvou a equipe de derrota com gol no fim. Marcos Leonardo ainda fez o da virada, mas o VAR impugnou o lance por impedimento de Lucas Barbosa, responsável pelo cruzamento.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 1 SANTOS

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini e Igor; Moisés Ribeiro (Rafael Foster), José Hugo, Dudu Vieira e Gerson Magrão (Nenê Bonilha); Gabriel Taliari (Fernando Viana) e Pablo (Léo Ceará). Técnico: Vinicius Bergantin.

SANTOS – João Paulo; Maicon, Eduardo Bauermann (Lucas Barbosa) e Joaquim; Nathan, Dodi, Sandry (Daniel Ruiz), Lucas Lima (Ivonei) e Felipe Jonatan endoza); Ângelo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Pablo, aos 25, e Mendoza, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Jonatan e Joaquim (Santos) e Gabriel Tagliari (Santo André).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 4.745 presentes.

LOCAL – Bruno José Daniel, em Santo André.