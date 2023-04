O Santos encaminhou o empréstimo do meio-campista Luan Dias, de 25 anos, do Água Santa. O jogador foi um dos destaques do time de Diadema na surpreendente campanha do vice-campeonato Paulista. A diretoria santista já acertou anteriormente nos mesmos moldes as chegadas do lateral-direito Gabriel Inocêncio e do atacante Bruno Mezenga, também do Água Santa.

Luan Dias é o jogador mais cobiçado do Água Santa atualmente. Segundo o executivo de futebol Julio Rondinelli, além do Santos, o clube recebeu sondagens de Corinthians, São Paulo, Botafogo e Cruzeiro pelo jogador, mas nenhuma proposta foi colocada à mesa.

As negociações com o time da Vila Belmiro chegaram a travar na última semana por causa dos valores. O Água Santa gostaria de receber cerca de R$ 3 milhões por 50% do contrato do atleta, revelado nas categorias de base do time. O Santos passa por crise financeira e dá preferência a negócios de baixo custo.

O trio do Água Santa chega ao Santos com o time alvinegro pagando apenas os salários. Ao fim do vínculo, em dezembro, o clube santista terá a opção de compra dos atletas. O atacante Bruno Mezenga fez exames nesta segunda-feira e deve assinar contrato nesta terça.

Luan Dias fez 14 jogos e balançou as redes uma vez neste Paulistão. Ele chega para disputar posição com Lucas Lima, Daniel Ruiz, Miguelito e Ed Carlos. Ele acumula empréstimos para Ponte Preta e Goiás, mas sem grande destaque. O contrato com o Água Santa vai até junho de 2025.

O elenco do Água Santa não terá mais atividades neste ano. Como não há calendário para o restante da temporada, os atletas estão livres para assinar contratos com times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Em 2024, o clube vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.