Após levar um susto em sua estreia oficial como técnico do Santos, Odair Hellmann deve promover ajustes, até mesmo no esquema tático, para a segunda partida da sua equipe neste Paulistão. Em clima de testes, o Santos visitará o Guarani às 21h35 desta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Os eventuais ajustes se justificam pelos erros e acertos da estreia de Odair, no sábado. Com um meio-campo esvaziado, o Santos saiu atrás no placar contra o Mirassol e precisou buscar a virada para vencer por 2 a 1, na Vila Belmiro. A reação, contudo, só veio depois de mudanças importantes no time.

A principal delas foi rechear o meio-campo, então representado apenas pelos volantes Vinícius Zanocelo e Dodi. Odair havia mandado a campo uma escalação com quatro atacantes, recuando um pouco Soteldo para atuar na armação. Foi com esta formação que o Santos sofreu seu primeiro gol no campeonato.

Para corrigir esse problema, Odair recuou Mendoza e trocou os volantes por Sandry e Camacho. Portanto, não será surpresa se o treinador começar jogando com os dois meio-campistas, possivelmente até mesmo com Mendoza no setor. Tudo isso poderá mudar também caso o volante Rodrigo Fernández esteja em condições de voltar ao time, após lesão.

O reforçado ataque da estreia também poderá passar por alterações. A maior delas pode ser causada pela ausência de Ângelo, fora dos treinos de domingo e segunda para acompanhar o velório do avô. Como não participou destas atividades com o grupo, corre o risco de começar a partida no banco de reservas.

Os dois “Lucas” do elenco são os candidatos a ficar com a vaga. Braga é o favorito por ter decidido a partida no sábado, marcando o gol da vitória. A seu favor, Lucas Barbosa tem o melhor desempenho pelo lado direito, por onde costuma jogar Ângelo.

Numa postura mais cautelosa, Odair poderia até mudar o esquema tático, deixando apenas três atacantes para reforçar de vez o meio-campo. Nesta possibilidade, Mendoza poderia ser sacrificado para colocar mais um homem no setor. E Soteldo atuaria mais avançado do que na estreia.

Contra o Guarani, o Santos defende uma série invicta de oito jogos, por diferentes competições. A equipe da Vila Belmiro não perde do time de Campinas desde abril de 2010, quando levou 3 a 2 no Brinco de Ouro, pela Copa do Brasil. De lá para cá, foram seis vitórias santistas e dois empates.

Em clima diferente, o time de Campinas entrará em campo nesta quarta já buscando reação, após a fraca atuação na estreia. A derrota por 1 a 0 para o Santo André, fora de casa, desanimou o técnico Mozart Santos. “Nós fizemos um jogo bem abaixo do que podemos produzir e eu saio bem incomodado daqui”, lamentou o treinador, no sábado.

Mozart não indicou mudanças em relação ao time da estreia. Mas pode surpreender com novidades, em razão da frustrante atuação no fim de semana.

O Guarani também entrará em campo sob o impacto de uma derrota sofrida longe dos gramados. Em sorteio realizado pela CBF, na terça, o time perdeu para o Criciúma a vaga na edição deste ano da Copa do Brasil – o sorteio foi necessário porque as duas equipes ficaram igualadas nos critérios de classificação.