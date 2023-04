O técnico Odair Hellmann pode ganhar um reforço importante para a estreia do Santos na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira. O atacante Angelo já vem treinando normalmente com os companheiros e pode ser uma importante opção ofensiva para o treinador no encontro com o Blooming, da Bolívia, na próxima terça-feira.

Recuperado de uma lesão na coxa, ele será avaliado nesta segunda-feira. Mesmo que não esteja totalmente recuperado fisicamente, o atleta pode ser uma opção para do decorrer da partida.

O Santos está no Grupo E do torneio internacional e tem como adversários, além do clube boliviano, o Newell’s Old Boys, da Argentina e o Audax Italiano, do Chile. Ainda sem reforços, o treinador vem observando os atletas que têm no elenco a fim de aumentar as suas opções no momento de escalar o time.

O aproveitamento de Angelo, no entanto, vai depender mais do departamento médico e da parte física, do que propriamente da comissão técnica. Um cuidado que Odair vem tomando é não queimar etapas para não correr riscos de perder o jogador novamente por motivo de lesão. A possibilidade de atuar apenas em parte do duelo, no entanto, aumenta muito a chance de retorno de Angelo.

Quem também vem em franca evolução é o atacante Soteldo. Submetido a uma cirurgia no ombro por conta de uma lesão muscular peitoral, ele já vem realizado trabalhos físicos no campo. A expectativa, é que ele possa estar à disposição para a estreia santista no Campeonato Brasileiro já no dia 16 de abril. Pela tabela, o Santos vai visitar o Grêmio pela primeira rodada da competição.