A estreia do Santos neste sábado, na Vila Belmiro, diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista, vai ser marcada por uma série de homenagens a Pelé. Vai ser a primeira vez que a equipe santista entra em campo após a morte do maior jogador da história do clube que ocorreu no dia 29 de dezembro de 2022.

Como forma de glorificar a camisa eternizada mundialmente pelo meia, o time vai entrar em campo com uma numeração especial. Todos os atletas vão usar nas costas, um cálculo em que a soma relacione ao número consagrado por Pelé.

Dono da camisa 34, o goleiro João Paulo vai usar a 37 neste confronto. Já o centroavante Marcos Leonardo, que veste a 9, vai ter acrescido o algarismo 1 ao lado para relacionar a soma à camisa dez consagrada por Pelé.

Outra homenagem é em alusão à camisa branca. Contra o Mirassol, todos os patrocinadores e também o fornecedor de material esportivo serão estampados na mesma cor da peça santista.

No site oficial do clube, o presidente Andres Ruedo aproveitou o espaço para fazer um agradecimento pela parceria de patrocinadores e também da empresa que fornece o material nesta homenagem.

“Gostaria de agradecer o nosso fornecedor de material esportivo e todos os patrocinadores por aderirem a essa linda homenagem sem pensar no lado comercial. É uma demonstração de amor e respeito ao grande ídolo e ao clube”, afirmou o dirigente.