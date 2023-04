O Santos fechou parceria com a Blaze, site de apostas esportivas online. O anúncio foi feito nas redes sociais do time do litoral paulista neste domingo e o contrato terá duração de dois anos. A Blaze é uma das patrocinadoras de Neymar e estará nos uniforme dos times masculino e feminino profissionais do Santos.

“Estamos felizes em anunciar esse novo e importante parceiro. Assinamos por dois anos, mas tenho certeza de que é o início de um futuro promissor para todos. Bem-vindo ao Santos, Blaze”, afirma o presidente do Santos FC, Andres Rueda, em anúncio de novo patrocínio.

No sábado, dia 16, o Santos havia anunciado fim da parceria com a antiga patrocinadora master, a Pixbet, que também é um site de apostas esportivas. Em redes sociais, o time agradeceu a Pixbet pelo patrocínio, que começou em março de 2022.

Segundo o jornal Gazeta Esportiva, o clube deverá receber R$45 milhões com o novo contrato de dois anos com a Blaze, quase o dobro do valor pela parceria com a Pixbet, R$ 25 milhões.

A plataforma da Blaze foi criada em 2019 e possui mais de 40 milhões de usuários. A estreia do novo patrocínio nos uniformes do Santos deve ser pelo time feminino da Vila Belmiro, contra o Avaí Kindermann, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 11h.