O Santos busca um novo começo em plena segunda rodada do Campeonato Brasileiro e, para cumprir o seu objetivo, quer tentar fazer da Vila Belmiro o seu principal trunfo nesta árdua missão. O desafio é superar o Atlético-MG neste domingo, às 16h, para fazer as pazes com a torcida após o tropeço do meio de semana pela Copa Sul-Americana.

O técnico Odair Hellmann tenta ainda a sua primeira vitória no torneio para se recuperar do revés sofrido na estreia em Porto Alegre, contra o Grêmio. “Nada melhor do que vencer em casa para aproximar o time da torcida”, projeta o treinador.

Para este jogo, porém, ele já tem um desfalque certo. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi submetido a um exame de imagem na sexta-feira e teve constatada ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ser operado nos próximos dias. O venezuelano Soteldo é outro que não poderá jogar. Expulso contra o Grêmio, ele cumpre suspensão diante do rival mineiro.

Mesmo diante das adversidades, a prioridade é fazer da Vila Belmiro um alçapão para os rivais no Campeonato Brasileiro. “Temos que retribuir a presença do torcedor sempre que possível com uma vitória. No jogo com o Audax, controlamos o jogo mas não conseguimos transformar o domínio em vitória. Agora temos uma outra chance e precisamos ser mais efetivos para buscar o nosso objetivo”, comentou o treinador, que vê progressos na equipe.

De acordo com o treinador, o time vem criando boas oportunidades e vem conseguindo posicionar bem a defesa para controlar o ataque rival. No entanto, a efetividade precisa funcionar para o time consolidar os resultados. “O time vai bem, constrói bem as investidas com tabelas e cruzamentos, mas no penúltimo passe a jogada não se define”, comentou o treinador.

Para definir o time, Odair precisou fazer uma avaliação profunda do seu elenco, para evitar lesões a longo prazo. Diante de um calendário apertado, ele já anunciou que vai lançar mão de todas as suas opções para não estourar ninguém. O jogo do meio de semana serviu para avaliações.

O atacante Deivid Washington e o meia Miguelito agradaram. “Tenho observado os treinos e os dois vem evoluindo, Na partida com o Audax, tiveram um bom desempenho e as oportunidades devem se repetir”, comentou o treinador.

Pelo lado do Atlético-MG, o técnico Eduardo Coudet tem retornos importantes para o confronto com o Santos. O atacante Paulinho, que está suspenso do próximo jogo da Libertadores, está liberado para atuar na Vila Belmiro. Saravia e Pavón também reforçam o time. O desfalque fica por conta de Pedrinho. Ele sofreu uma lesão na coxa e segue entregue ao departamento médico.

O jogo na Vila ganha importância em função do tropeço dos mineiros na primeira rodada. Mesmo jogando diante de sua torcida, o Atlético-MG acabou surpreendido pelo Vasco e amargou uma derrota de 2 a 1.