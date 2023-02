A escolha de Edina Alves Batista para apitar o clássico de domingo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, não agradou nada à diretoria do Santos, que entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF), tentando modificar, em vão, a escolha. Sem ser ouvido, o clube soltou uma nota de repúdio assinada pelo presidente Andrés Rueda.

“O Santos Futebol Clube vem a público demonstrar a sua preocupação com a escolha da árbitra Edina Alves Batista para o clássico com o Corinthians no domingo (26), na Vila Belmiro. Desde a divulgação da escala de arbitragem para este importante jogo, o clube se empenhou em esclarecer sobre essa escolha, em conversas diretas entre os presidentes Andres Rueda e Reinaldo Carneiro Bastos, também entre o coordenador de esportes Falcão e o vice da FPF, Mauro Silva”, iniciou sua reclamação o Santos.

Ainda no estadual de 2022, o Santos fez uma reclamação formal sobre falhas cometidas por Edina Alves, que deixou de marcar dois pênaltis claros para a equipe, derrotada na época por 3 a 0. A Federação Paulista reconheceu os erros e prometeu “ações corretivas” na arbitragem. Edina voltou a apitar jogos da equipe neste estadual e o clube também não gostou nada da arbitragem no empate sem gols contra o Água Santa – cobrou expulsões de jogadores dos rivais.

Desde quinta-feira que há uma tentativa de troca e o Santos reclamou de ser ignorado pela Comissão de Arbitragem da FPF. “Também houve tentativas, sem resposta, de contato com a comissão de arbitragem da entidade, no sentido de demonstrar o contexto atual, depois de erros capitais, reconhecidos pela Federação, em duas partidas, ano passado, diante do São Paulo, e esse ano, na Vila Belmiro, com o Água Santa, que geraram uma grande insatisfação”, protestou o Santos.

“Nosso objetivo é também preservar a própria árbitra. Não estamos questionando, em momento algum, a qualidade técnica ou mesmo a seriedade da profissional, mas demonstramos preocupação de um novo fato em partida decisiva no Campeonato Paulista, mais do que isso, um clássico com um tradicional rival, que sempre deixa os ânimos acirrados”, afirmou.

Rueda espera que Edina faça uma arbitragem sem erros, mas não quer mais sua escalação para jogos da equipe e pede bom senso à FPF. “Como não houve a mudança da escala, cabe ao Santos externar essa insatisfação, sabendo que o quadro de arbitragem da FPF dispõe de profissionais gabaritados para suprir essa alteração. Resta ao clube a expectativa que dessa vez, a condução do jogo não tenha interferência que prejudique o resultado final.”