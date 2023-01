Derrotado por 2 a 0 pelo Guarani no meio da semana, em jogo no qual repetiu problemas vistos ao longo do frustrante ano de 2022, o Santos tentará afastar, neste domingo, a má impressão causada pelo desempenho ruim no Brinco de Ouro. Após visitar Campinas, vai ao ABC enfrentar o São Bernardo, no Primeiro de Maio, em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão. Integrantes do Grupo B, os santistas têm três pontos somados, pois venceram o Mirassol na estreia.

O segundo jogo seguido fora de casa é uma oportunidade para o time alvinegro mostrar à torcida que pode ter força jogando fora da Vila Belmiro, diferentemente do que foi visto ao longo da temporada passada. O técnico Odair Hellmann, ainda em início de trabalho, já comentou sobre a dificuldade de vencer como visitante, e, embora tenha reconhecido que ela exista, disse considerá-la apenas parte das consequências de questões mais fundamentais, pois já faz tempo que o clube vive uma fase ruim.

O foco do treinador é desenvolver a parte técnica e tática da equipe. Contra o Guarani, foram vistas muitas falhas, não à toa o time campineiro marcou um gol com cinco minutos de jogo no primeiro tempo, após pênalti originado por erro conjunto de João Paulo e Eduardo Bauermann. O outro gol foi marcado com menos de 20 segundos da etapa final, em jogada construída a partir da saída de bola.

As fragilidades demonstradas pelo Santos em Campinas, contudo, não são vistas por Hellmann como motivos para alterar drasticamente a escalação alvinegra para o duelo no ABC. Com reforços que chegaram recentemente ao clube, assim como ele, o treinador gosta de trabalhar de uma maneira que envolve alimentar a confiança dos atletas.

“O que a gente não pode fazer, e não vou fazer, é dizer que a cada partida, dois, três ou quatro não prestam e que a solução é sempre quem está fora. Essas coisas não acontecem no meu trabalho. Busco sempre soluções. Estudo e vejo o que a equipe está produzindo, aí tento buscar variações, mas sou um treinador que dá confiança aos jogadores e o tempo necessário para que ele possa melhorar e evoluir tanto individual quanto coletivamente”, afirmou o técnico depois da derrota de quarta-feira.

Um dos mais questionados pela última atuação foi o lateral-esquerdo Lucas Pires, que teve dificuldades na marcação e levou a bola nas costas na jogada do segundo gol do Guarani. Fazer uma mudança na posição, contudo, não parece ser uma alternativa no momento, pois Felipe Jonatan, que terminou a temporada passada como titular, está tratando uma lombalgia.

Odair Hellmann adotou uma postura cautelosa em relação ao jovem Ângelo, que gera muita expectativa nos torcedores e já recebe muita cobrança. O atacante foi vaiado na Vila Belmiro durante o duelo com o Mirassol. Depois do jogo, foi liberado dos treinamentos após ser informado da morte do avô, mas esteve no banco de reservas em Campinas e entrou no segundo tempo. Caso jogue no ABC, completará 100 jogos pelo Santos, com apenas 18 anos.

Adversário dos santistas neste domingo, o São Bernardo foi consistente nas duas primeiras rodadas do campeonato estadual. Venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na estreia, e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Com quatro pontos, começou a competição disputando a liderança do Grupo D, no qual tem a companhia de Palmeiras, Santo André e Portuguesa.

“É um jogo contra uma equipe grande. Eu sempre falo que o Paulistão é o melhor regional do Brasil por causa disso. Não dá margem para descanso, a gente tem que esticar a corda o tempo todo. Nossa equipe gosta de jogar jogos grandes, sabe se comportar bem e nossa casa é uma situação a mais que pode nos ajudar”, disse o técnico Márcio Zanardi sobre o duelo com os santistas.