Quinto melhor ataque do Paulistão ao lado do Guarani, com 14 gols, o Santos decepciona quando joga longe de sua torcida. Ainda sem nenhum triunfo pelo competição fora da Vila Belmiro, a equipe sabe que precisará de um bom rendimento do setor ofensivo diante do Ituano, domingo, no Novelli Júnior, se quiser sonhar com as quartas de final do estadual. Ciente disso, o técnico Odair Hellmann dedicou a atividade desta quarta-feira às finalizações.

O trabalho no CT Rei Pelé foi muito focado nos chutes a gol e também nas definições em cabeçadas. São apenas dois pontos somados como visitante, nos empates por 1 a 1 diante de São Bernardo e Santo André. Do mais, derrotas para Guarani, Palmeiras e São Paulo e somente quatro gols anotados como visitante ao todo.

Para piorar, Odair Hellmann não contará com o artilheiro Marcos Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido após reclamação em um lance que a árbitra Edina Alves estava indo ao VAR, na Vila Belmiro, para anular um gol de Yuri Alberto para o Corinthians.

Ainda sem definir o substituto de seu camisa 9, Odair Hellmann conversou bastante com seus jogadores nesta quarta-feira. Confiante que o Botafogo não vai superar o São Paulo, mesmo com o jogo sendo em Ribeirão Preto, o técnico busca transmitir confiança que a vaga nas quartas de final virá. Para isso, conta com um triunfo fora de casa. Santos e Botafogo estão com 14 pontos, mas o rival leva vantagem por ter uma vitória a mais.

Deixar a pontaria em dia, portanto, se tornou uma das tantas obrigações para a “decisão”. Se os santistas buscam a vaga, o oponente quer se livrar do rebaixamento. E o Santos mostrou um bom desempenho na atividade. Foram muitos gols em chutes após cruzamentos, de fora da área ou mesmo de cabeça. Precisão nos cruzamentos também foi pedida.

E, para se livrar da marcação, o Santos também se aprimorou com campo reduzido e traves minúsculas. A ordem era trocar rápidos passes e ainda acertar no alvo minúsculo. Depois de fracassar nas duas últimas edições, a equipe espera se redimir em 2023.