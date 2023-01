O Santos fez apenas quatro jogos nesta temporada, mas a bagagem negativa acumulada das últimas temporadas fez parte dos torcedores perderem a paciência rapidamente após três partidas seguidas sem vitória no Paulistão e desempenhos poucos animadores. A situação gerou um clima hostil que o time santista espera dispersar no Estádio do Canindé, em São Paulo, onde mandará seu compromisso contra a Ferroviária, pela quinta rodada do estadual, marcado para as 18h30 deste sábado. Para o adversário, a partida marcará a estreia do ex-meia Elano, ídolo santista, como novo treinador.

O clube do litoral paulista jogará no Canindé em razão de uma parceria firmada com a Federação Paulista de Futebol e a Portuguesa. Como fará reformas para transformar a Vila Belmiro em arena, escolheu o estádio paulistano como casa provisória durante as obras. Ainda não há data para o início da reforma na Vila, mas, ao firmar acordo com a FPF e a Lusa, o Santos se comprometeu a jogar pelo menos uma vez por mês no Canindé. Por isso, jogará lá também o próximo jogo como mandante, contra o São Bento, dia 8 de fevereiro.

Terceira colocada do Grupo, com cinco pontos, a dois do líder Red Bull Bragantino, a equipe santista ficará cinco partidas longe de seu estádio no litoral paulista, pois, na atual série, fará clássicos como visitante diante de Palmeiras e São Paulo na capital e enfrentará o Santo André no ABC Paulista. O próximo jogo em Santos será apenas dia 20 de fevereiro, contra a Portuguesa, pela décima rodada.

Embora tenha muita força na Vila Belmiro, o Santos teve uma quarta-feira de hostilidade em sua casa ao empatar sem gols com o Água Santa nesta semana. Além de vaias fortes e protestos ouvidos no intervalo e ao fim da partida, o jogo foi marcado por tensão entre jogadores e alguns membros da torcida. Ângelo rebateu xingamentos ao ser substituído e Soteldo mandou torcedores calarem a boca ao ser cobrado enquanto esperava para dar entrevista no gramado.

O clima de cobrança aumentou na sexta-feira, quando um grupo de torcedores foi ao CT Rei Pelé protestar e teve uma conversa com o coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão e o técnico Odair Hellmann em frente a um dos portões. Os goleiros João Paulo e Vladimir também participaram da conversa.

Depois do treinamento pela manhã e do imprevisto, a delegação viajou para São Paulo e encerrou a preparação no gramado do Canindé, conforme já estava programado. Odair sofreu com desfalques na partida passada, mas deve ter retornos. Mendoza, baixa por amidalite contra o Água Santa, voltou a treinar e deve estar à disposição, assim como Dodi, preservado no meio da semana em razão de uma mialgia no reto femoral. Já o zagueiro Maicon, com edema no adutor esquerdo, será desfalque.

A tendência é que Odair faça mudanças no time titular, assim como ocorreu em todas as partidas até agora. “Estamos buscando uma reconstrução da equipe. Não conseguimos repetir a escalação em nenhum jogo. Até gostaria de repetir a formação da primeira partida. Mas mudamos taticamente e características. Não é o entrosamento ideal. Tem coisas a evoluir e corrigir”, comentou o treinador.

Assim como o Santos, a Ferroviária vive um processo de reconstrução. Depois de estrear com vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, mas perder os três jogos seguintes, para Santo André, São Paulo e Red Bull Bragantino, o time de Araraquara demitiu o técnico Vinícius Munhoz e contratou Elano para o cargo. Bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores pelo Santos na época de jogador, o ex-meia já havia treinado a Ferroviária entre abril de 2021 e março de 2022. Seu último trabalho foi no Náutico.

“Se o clube deposita essa confiança em mim hoje, é porque deixei frutos no meu trabalho anterior aqui. Me sinto preparado e muito motivado para esse desafio. Desde o início, me identifiquei muito com a Ferroviária, um clube que tem ambição de seguir crescendo no cenário nacional. O acesso à Série C, que bateu na trave após a campanha histórica que fizemos em 2021, é um grande objetivo da temporada”, disse Elano.