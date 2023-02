Embora ainda enfrente problemas relacionados a lesões e limitações do elenco, o Santos entra na reta final do Paulistão explorando novas opções para buscar um futebol de maior qualidade após uma série de frustrações. A reação precisa ser rápida, até porque faltam quatro rodadas para o fim da fase de grupos e o risco de rebaixamento é real. Depois de perder por 3 a 1 para o São Paulo e ficar na última posição do Grupo A, com nove pontos, o time santista tenta se ajustar para vencer o Santo André em duelo marcado para as 19h30 desta quinta-feira, no Bruno José Daniel, pela nona rodada do Estadual.

O técnico Odair Hellmann deve, enfim, contar com o retorno do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que ainda não jogou nesta temporada em razão de uma lombalgia, mas voltou aos treinamentos e pode ser titular. O retorno vem em boa hora, pois Lucas Pires está suspenso por ter sido expulso no clássico. A outra opção para a posição é o jovem Kevyson, que veio recentemente do time sub-20.

Titular da lateral direita, João Lucas também recebeu vermelho no Morumbi, onde jogou como um terceiro zagueiro, formação que deixou a ala direita para Lucas Braga. Se a configuração do time for a mesma, o zagueiro Joaquim, reforço que ficou no banco durante o clássico, pode estrear pelo time alvinegro. Odair pode, contudo, jogar com dois zagueiros e colocar Nathan pela direita. Tudo depende do que o treinador avaliar como o melhor para corrigir deficiências da defesa, como a incômoda fragilidade nas bolas paradas.

“A gente tem essa dificuldade, mas não podemos mexer só pensando nesse quesito. temos que treinar para ter uma imposição maior com os jogadores que temos em campo”, disse Odair após jogo com o São Paulo. “Estamos analisando essa situação, temos que encontrar soluções para isso. A bola parada decide, sim. Vamos ter que encontrar com treinamentos, talvez colocar mais jogadores no setor”, concluiu.

Para o meio de campo, há expectativa pelas estreias de Lucas Lima e Daniel Ruiz, que treinaram normalmente ao longo da semana. O departamento médico também liberou Ed Carlos e Miguelito para retomar os trabalhos no gramado, mas nenhum deles está inscrito na fase de grupos do Paulistão, e o prazo para inscrição já foi encerrado. Quem também está fora da lista é o volante Alison, outro recém-contratado, porém sem condições físicas de jogar, pois está em fase de transição após se recuperar de uma lesão grave no joelho.

O volante Rodrigo Fernández e o meia Vinícius Zanocelo também seguem em transição. Já o meia Carabajal trata lesão muscular na coxa direita. O meio de campo tem sido um dos principais problemas do time, por isso a volta de Sandry, novamente à disposição após cumprir suspensão, é importante para Odair ao menos tentar manter uma base na formação do setor.

O Santos vai ao ABC paulista para enfrentar um adversário que tem 13 pontos e luta diretamente com o São Bernardo para se classificar dentro do grupo Grupo D, no qual o Palmeiras já tem uma boa vantagem como líder. “Perdemos para o São Paulo em casa e também para o Água Santa, mas no geral estamos fazendo uma boa campanha, mas temos que focar nesta partida contra o Santos. Será um jogo dificílimo diante de um time grande e vamos ter que saber jogar para levar os três pontos”, afirmou o treinador Vinícius Bergantin.

SANTO ANDRÉ

Embalado por uma vitória fora de casa em cima da Inter de Limeira por 1 a 0, o Santo André volta a campo de olho em mais um bom resultado para seguir na briga pela classificação no Grupo D. Atualmente, o Santo André aparece No Grupo D com 13 pontos ganhos.

Para o duelo com o Santos, o técnico Vinícius Bergantin segue sem contar com os mesmos três jogadores que já foram baixas na rodada passada: o goleiro Filipe Costa, além dos volantes Djavan e Martha.

Por outro lado, o lateral-direito Ricardo Luz retorna após ser poupado contra a Inter de Limeira e volta ao time titular. Ele entra no lugar de Ednei. Já a grande novidade será o atacante Cledson, relacionado pela primeira vez no Paulistão. O jovem, de 19 anos, disputou a Copa São Paulo e foi integrado ao grupo profissional.