Lance da partida entre Gremio e Santos disputada na noite deste domingo no Estadio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2023. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após emplacar três vitórias consecutivas na temporada, o Santos voltou a oscilar neste domingo e estreou com derrota no Brasileirão. O time da Vila Belmiro fez uma partida de indecisão, sem saber se se concentrava na marcação ou se mantinha sua vocação ofensiva, e foi batido pelo Grêmio por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida marcou o retorno do time gaúcho à Série A.

O único gol da partida foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo, pelo lateral João Pedro. Candidato a craque do Brasileirão, o atacante Luis Suárez desperdiçou uma cobrança de pênalti no início da etapa final. Nos instantes finais do duelo, o atacante Soteldo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso de campo, se tornando baixa para o técnico Odair Hellmann para a segunda rodada.

O resultado deste domingo voltou a colocar a desconfiança sobre o time paulista, que não consegue convencer o torcedor nesta temporada. Depois de toda a oscilação da equipe no Paulistão, Odair Hellmann resolveu apostar na forte marcação para encarar o Grêmio neste domingo. Os primeiros 40 minutos de jogo foram de disciplina tática e organização em campo por parte do lado santista. O time visitante estava mais preocupado em se defender do que em atacar.

Com esta postura, o Santos era compacto e sólido em todos os setores, com exceção do ataque, praticamente inexistente. A estratégia parecia bem-sucedida até que Lucas Barbosa se machucou e Odair colocou Soteldo, voltando de lesão, em campo. Acostumado a jogar mais solto, o venezuelano movimentou o ataque santista e a partida, fazendo o Grêmio recuar.

Ao mesmo tempo em que levava perigo, o atacante permitia o contra-ataque e ficava a desejar na marcação. E foi assim que o Grêmio encontrou o caminho para abrir o placar. Aos 43, após levantamento na área, a defesa santista afastou e a bola sobrou para João Pedro. O lateral, que viu Soteldo falhar em sua marcação, arriscou de longe, sem muita força, mas contou com a posição adiantada do goleiro João Paulo para mandar para as redes. Foi o primeiro gol de João Pedro com a camisa gremista.

O gol acabou com a estratégia santista, até então efetiva. E o Santos voltou a repetir o desempenho exibido ao longo do Paulistão, um tanto confuso em campo. O Grêmio voltou para o segundo tempo com o mesmo ritmo. E teve grande chance de ampliar a vantagem aos 8 minutos, depois que Messias fez falta em Cristaldo dentro da área. Na cobrança, porém, Suárez encheu o pé e mandou por cima do travessão.

E o que parecia a porta aberta para uma vitória tranquila do Grêmio se tornou nova oportunidade para o Santos. Isso porque, depois do pênalti perdido, o time gaúcho recuou e viu o visitante controlar as ações por quase 15 minutos. Adriel precisou salvar os mandantes aos 16, numa linda defesa, após cabeçada de Eduardo Bauermann, em jogada de Ângelo.

O Santos era melhor no segundo tempo, mas não deixava de levar sustos na defesa. Quase na base do desespero, Odair chegou a contar com quatro atacantes em campo, em busca do empate. Promoveu, assim, a estreia de Bruno Mezenga. Mas a postura fortemente ofensiva foi sabotada por Soteldo.

O venezuelano levou dois cartões amarelos em apenas dois minutos, sendo o primeiro deles por motivo bobo ao reclamar com o quarto árbitro em lance fora de contexto. Na sequência, fez falta dura na defesa santista e foi expulso de campo. Com um a menos em campo, o Santos até se arriscou no ataque, de forma corajosa, mas não o suficiente para buscar o ponto fora de casa.

O Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Audax Italiano, pela Copa sul-americana, em casa. No domingo, atuará novamente na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Grêmio vai visitar o Cruzeiro no sábado, também pela segunda rodada da competição nacional.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

GRÊMIO – Adriel; João Pedro (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Darlan), Bitello, Cristaldo (Nathan); Vina (Everton Galdino), Zinho (André) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS – João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho (Rodrigo Fernández), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Miguelito); Daniel Ruiz (Ângelo), Lucas Barbosa (Soteldo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

GOL – João Pedro, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vina, Camacho, Dodi, Kannemann, Darlan.

CARTÃO VERMELHO – Soteldo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).