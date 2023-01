São Bernardo e São Bento voltam a campo neste domingo, às 16h, em momentos diferentes. O primeiro busca vencer após três jogos, enquanto o time de Sorocaba é um dos três invictos. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, será realizada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Depois de começar bem e vencer a Inter de Limeira, por 3 a 0, o São Bernardo empatou com Red Bull Bragantino e Santos, por 1 a 1, e na quinta-feira perdeu para o Mirassol, por 4 a 1. Assim, tem cinco pontos no Grupo D, fora do G-2 – zona de classificação. A chave ainda tem Palmeiras, Santo André e Portuguesa.

Já o São Bento tem duas vitórias, contra Santo André, por 2 a 1, e Inter de Limeira, por 1 a 0, e dois empates, sem gols com o Palmeiras, e 1 a 1 com o Água Santa. Com oito pontos, iniciou a rodada na liderança do Grupo C, que tem Corinthians, Ferroviária e Ituano.

Após a inesperada goleada em Mirassol, o técnico Márcio Zanardi pode promover mudanças no São Bernardo, principalmente no setor defensivo. Na partida em que segurou o empate com o Santos, o treinador optou por três zagueiros e pode fazer isso novamente para dar mais consistência na marcação e liberar os laterais.

Certo mesmo é que ele não poderá contar com o meia Vitinho Mesquita, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, tem o retorno do volante Rodrigo Souza após suspensão. O experiente defensor Rafael Vaz pediu calma ao São Bernardo após a primeira derrota.

“Não temos tempo para lamentar. A derrota para o Mirassol por 4 a 1 foi algo fora da curva. Temos um grupo muito forte e precisamos ter calma para buscar a reabilitação”, projetou.

No lado do São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos tem força máxima, já que não conta com nenhum suspenso. Contra a Inter de Limeira, o atacante Marcos Nunes ganhou chance como titular, fez o gol da vitória e pode ser mantido. O meia Vitinho e o atacante Branquinho, que sempre vêm sendo acionados no decorrer dos jogos, também são opções.

Apesar de elogiar o momento positivo do time sorocabano, Paulo Roberto alertou para a dificuldade do jogo. “O trabalho coletivo vem dando certo, mas precisamos manter a mesma concentração nos jogos. Não podemos achar que terá jogo fácil. O São Bernardo joga em casa e quer voltar a vencer. Isso torna o duelo ainda mais complicado”, alertou.