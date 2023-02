Brigando pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, São Bento e Guarani se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela oitava rodada. Os clubes estão em momentos distintos. Enquanto o time de Sorocaba vem de derrota, a equipe bugrina reencontrou o caminho das vitórias.

Apesar de estar na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos, atrás apenas do Corinthians, com 13, o São Bento não vence há três jogos. Na última rodada, perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Ainda pelo Grupo C, o Ituano tem seis, contra quatro da Ferroviária.

O Guarani, por outro lado, vem de vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa. O time campineiro é o lanterna do Grupo B, com sete pontos, atrás de São Paulo (11), Água Santa (11) e Mirassol (oito).

A principal novidade do São Bento deve ser no gol. Zé Carlos saiu lesionado do gramado em Santos e pode dar lugar a Edson Mardden. Por outro lado, o meia Lucas Lima está recuperado de lesão e pode ficar à disposição do técnico Paulo Roberto Santos.

Apesar da derrota para o Santos, o São Bento não deve ter muitas mudanças, já que o time jogou bem e poderia ter saído com a vitória. “A Ideia é somar 12 pontos para esquecer o rebaixamento. Já poderíamos ter conseguido isso. Estamos focados no jogo com o Guarani e daqui para frente vai ser essa guerra, briga até o final. Esperamos não precisar chegar até o final para conseguir nosso objetivo”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Mozart Santos deve repetir o time que bateu a Portuguesa. Como enfim conseguiu encerrar a sequência negativa no Paulistão, o treinador repetirá a escalação para colocar seu time na briga pela classificação.

No entanto, o meia Giovanni Augusto vem pedindo passagem e não seria surpresa se fosse escalado entre os titulares. O Guarani acertou também nesta sexta-feira o retorno de Bruno Mendes, mas o atacante não estará à disposição de imediato. “Tudo é processo. Enquanto eu estiver aqui, acredito nessa fórmula. É bom refrescar a memória de vez em quando. Foi esse processo que nos levou à décima colocação da Série B. Quando eu cheguei, o time estava em último, eu não esqueço. Sou o mesmo treinador de meses atrás”, disse o treinador, que ainda segue pressionado pela torcida que esperava um início de competição mais tranquilo.