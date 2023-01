Em busca das primeiras colocações, São Bento e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ambos estão fazendo campanhas interessantes e sonhando com classificação.

Com quatro pontos, a Inter de Limeira está na lanterna do Grupo A, mas vem de resultados expressivos. Empatou com o Corinthians por 0 a 0 e venceu o Mirassol por 1 a 0. Na estreia, no entanto, perdeu para o São Bernardo por 3 a 0.

O São Bento, por outro lado, começou segurando o Palmeiras, fora de casa, por 0 a 0. Depois, venceu o Santo André por 2 a 1 e empatou com o Água Santa por 1 a 1. Tem cinco pontos e começou a rodada dentro da zona de classificação do Grupo C.

Sem jogadores suspensos, o técnico Paulo Roberto Santos, do São Bento, deve colocar em campo o mesmo time da rodada passada, exceção para aqueles que apresentaram um maior desgaste físico pela sequência de jogos. O volante Lucas Lima e o atacante Iago Dias, que deixaram o campo lesionados, são desfalques certos.

O treinador não deve ter também o meia Rafael Chorão, outro que saiu por lesão. Nomes como Branquinho, Vitinho e Marcos Nunes devem aparecer no time titular. “Precisamos continuar pontuando na competição para que a gente consiga o mais rápido possível definir a nossa situação a nível de rebaixamento e a partir daí sim brigar por coisas maiores. Por isso é importante um resultado positivo diante da Inter de Limeira”, explicou o treinador.

Do outro lado, Pintado indiciou que colocará em campo o mesmo time da Internacional que empatou com o Corinthians. Como não tem jogador suspenso e nenhum atleta muito desgastado, deve mandar a campo o que tem de melhor para buscar os três pontos fora de casa.

“Temos que olhar para frente, cada jogo é um jogo muito difícil, num campeonato muito complicado. É como sempre digo, nosso time ainda não é nenhuma maravilha, mas também não é nenhum desastre. Estamos preocupados em acertar a nossa equipe para buscar os bons resultados e eu tenho orgulho de trabalhar com esse tipo de atletas. Vamos buscar um bom resultado lá em Sorocaba”, disse Pintado.