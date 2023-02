Buscando seguir na briga pela classificação, São Bento e Mirassol se enfrentam neste sábado, às 15h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Além da vaga nas quartas de final, os dois times querem permanecer fora da zona de rebaixamento.

O São Bento vem de derrota para o São Bernardo por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio. A primeira derrota no estadual tirou o time da liderança do Grupo C. A equipe de Sorocaba tem oito pontos, atrás do Corinthians, com dez. A Ferroviária soma quatro e Ituano tem três.

O Mirassol, por outro lado, perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. Com isso, acabou caindo para o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos quatro pontos do lanterna Guarani. O São Paulo tem oito, enquanto o Água Santa soma cinco.

No São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos segue sem poder contar com Patrick e Iago Dias, ambos vetados pelo departamento médico. O segundo volta em dez dias, enquanto o meia permanece sem previsão de retorno aos gramados.

Sem problema de suspensão, Paulo Roberto deve apostar no mesmo time que perdeu para o São Bernardo. No entanto, o treinador pode preservar os jogadores que considera mais desgastados. O recém-contratado Cristiano deve estar à disposição para o setor ofensivo.

“Estamos buscando um equilíbrio. Jogamos em um campo muito pesado e isso acabou desgastando alguns atletas. Vai entrar em campo quem tiver melhor para que possamos conquistar a vitória que será de suma importância nesta sequência de campeonato”, disse Paulo Roberto Santos.

Do outro lado, Ricardo Catalá quer esquecer a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, e pensar só no São Bento e em se afastar da ameaça de queda. “O nosso campeonato é este. Precisamos da vitória para alcançar o quanto antes o nosso primeiro objetivo. Depois disso, poderemos pensar em fazer mais. Por isso a vitória neste sábado é muito importante”, falou Catalã.

O treinador tem aproveitado para fazer alguns testes no Mirassol e pode começar o jogo com algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Palmeiras. O atacante Fernandinho e o lateral Arnaldo estão sendo cotados no time titular.