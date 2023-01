Após boas estreias no Paulistão, São Bento e Santo André voltam a campo para a segunda rodada. Nesta terça-feira, às 15h30, as duas equipes se enfrentam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em busca de manter a invencibilidade neste início de campeonato.

O São Bento estreou fora de casa, mas segurou o favorito Palmeiras ao empatar sem gols. Com um ponto, está em terceiro do Grupo C, que conta com Ferroviária, com três pontos, Ituano, com um, e Corinthians, sem pontuar.

Já o Santo André fez seu primeiro jogo em casa e venceu o Guarani por 1 a 0. Assim, chegou a três pontos, em segundo lugar do Grupo D em razão do saldo de gols. A chave ainda tem São Bernardo, líder com três pontos, Palmeiras, com um, e Portuguesa, sem pontuar.

Com o bom resultado fora de casa, o técnico Paulo Roberto Santos não deve promover muitas mudanças no São Bento. O time se comportou bem defensivamente e não teve expulsos. Caso opte por alguma alteração, será por questão física, devido ao pouco tempo de descanso.

Paulo Roberto elogiou a postura do time contra o Palmeiras e quer repetir isso durante todos os jogos. “Temos um jogo muito difícil contra o Santo André. O que tiramos de positivo é o resultado e a aplicação tática dos jogadores. Vamos buscar essa aplicação o campeonato inteiro, seja contra equipes grandes ou menores. O perfil da nossa equipe não pode mudar”, afirmou.

Já o técnico Vinícius Bergantin segue com alguns desfalques para escalar o Santo André. Isso porque o goleiro Felipe Costa, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o zagueiro Ednei estão com problemas musculares. Eles não atuaram na estreia e, com isso, a escalação não será comprometida.

Apesar da vitória, Bergantin pediu atenção máxima, principalmente por jogar fora de casa. “É importante vencer na estreia, mas é só o começo. Agora faremos o primeiro jogo fora de casa contra um time que conseguiu segurar o Palmeiras. Precisamos entrar concentrados e aproveitar as chances”, disse.