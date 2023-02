Em uma noite em que prevaleceu a eficiência nas finalizações do São Bernardo, o resultado não poderia ser diferente: uma goleada por 5 a 1 em cima do Guarani, dentro do estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O placar foi praticamente construído no primeiro tempo, quando a vantagem já era de 4 a 1.

O São Bernardo manteve a vice-liderança do Grupo D, agora com 17 pontos, apenas atrás do Palmeiras, com 20. O time do ABC segue perto da vaga nas quartas de finais, sendo o dono do melhor ataque, com 15 gols, mas já vinha em alta, com três vitórias seguidas em cima de São Bento (2 a 0), Ferroviária (1 a 0) e Corinthians (2 a 0). O Guarani, que vinha de duas vitórias consecutivas, fica parado nos 10 pontos, em terceiro no Grupo B, atrás de Água Santa e São Paulo.

O começo de jogo foi marcado pela eficiência do São Bernardo nas finalizações. Em dez minutos já vencia por 2 a 0. O primeiro gol saiu após uma dividida na grande área entre Matheus Barbosa e João Carlos com a sobra ficando para o chute de curva de Crystian. A bola entrou no canto direito de Tony, aos seis minutos.

O segundo gol começou num escanteio, desviado na primeira trave e completado do outro lado por Matheus Régis. Ele bateu no alto, quase sem ângulo: 2 a 0, aos dez minutos. Apesar da desvantagem, o Guarani também tentava impor seu jogo e chegava com perigo no ataque.

Mas a bola insistia entrar do outro lado. O terceiro gol saiu numa falha do goleiro Tony que saiu muito longe da pequena área para tentar segurar a bola no alto. Mas não conseguiu, ela caiu no chão e foi rolada por João Carlos para trás. De frente, Rodrigo Souza bateu rasteiro para o gol: 3 a 0, aos 27 minutos.

O Guarani seguiu respondendo e quase diminuiu em uma cabeçada forte de Bruno José, que exigiu a um salto do goleiro Alex Alves, aos 39 minutos. O time campineiro diminuiu aos 43 minutos, quando Giovanni Augusto fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou, na medida, para a cabeçada forte de Jenison. A bola entrou no canto esquerdo de Alex Alves que, esta vez, não impediu o gol.

Aos 45 minutos, o São Bernardo contou de novo com a sorte para chegar ao seu quarto gol. Na linha da grande área, João Carlos fez o trabalho de pivô e rolou a bola para o chute de Leonardo Lordelo. A bola desviou na defesa, ganhou altura e passou por Tony: 4 a 1.

O segundo tempo também começou intenso, com João Carlos quase ampliando o placar no primeiro minuto. No segundo, Jamerson cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Uma desvantagem a mais para o Guarani, agora com três gols de diferença e com um jogador a menos.

A opção do técnico Mozart Santos foi poupar alguns titulares da exposição do gramado pesado, porque tinha chovido muito antes do jogo. Tanto que Isaque e Giovanni Augusto foram substituídos. O São Bernardo, num contra-ataque, ampliou aos 28 minutos quando Matheus Régis fez o passe lateral já dentro da área para o chute no alto de Chrystian.

Depois deste gol, o técnico Márcio Zanardi também passou a rodar o time visitante. Nem tinha motivos para forçar tanto, com a vitória garantida.

A partir daí, a torcida bugrina começou a deixar o estádio, vaiando o time e mirando seus gritos para o técnico Mozart Santos. Este, por sua vez, se irritou com Márcio Zanardi e os dois trocaram farpas na beira do campo. Para completar a noite negativa do Guarani, aos 38 minutos o zagueiro Luciano Castán foi expulso, após cometer falta violenta e o árbitro ser alertado pelo VAR.

O Guarani agora pensa nos seus últimos três jogos. Sai diante da lanterna Ferroviária, em Araraquara, depois pega a Internacional, em Limeira, fechando a fase em casa diante do Palmeiras. O objetivo é, pelo menos, somar três pontos, e evitar o rebaixamento.

De outro lado, o São Bernardo, poderá confirmar sua grande campanha nos seus últimos quatro jogos. O próximo será em casa diante do Botafogo, depois sai contra Ituano e São Paulo, fechando em casa diante do Água Santa.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 5 SÃO BERNARDO

GUARANI – Tony; Diogo Mateus (Alvariño), Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Matheus Barbosa, Wenderson (Nicolas Careca), Giovanni Augusto (Mayk) e Isaque (Leandro Vilela); Bruno José (Lucas Marques) e Jenison. Técnico: Mozart Santos.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Matheus Salustiano, Rafael Vaz e Hélder; Alex Reinaldo (Romércio), Rodrigo Souza (Jhony Douglas), Henrique Lordelo (Fernando Neto), Chrystian e Arthur Henrique; Matheus Régis (Felipe Marques) e João Carlos (Bruno Azevedo). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS Chrystian, aos 6, Matheus Régis, aos 10, Rodrigo Souza, aos 27, Jenison, aos 43 e Henrique Lordelo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Chrystian, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana.

CARTÕES AMARELOS – Jamerson e Luciano Castán.

CARTÕES VERMELHOS – Jamerson e Luciano Castán.

RENDA – R$ 54.910,00.

PÚBLICO – 4.197 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).