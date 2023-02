Em bom momento no Paulistão, São Bernardo e Botafogo se enfrentam por mais uma vitória neste domingo, às 16h. O São Bernardo vem de quatro vitórias seguidas e uma goleada fora de casa, enquanto o adversário venceu as duas últimas e lidera seu grupo. A partida, válida pela décima rodada, será realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Na última rodada, o São Bernardo goleou o Guarani por 5 a 1, em Campinas, depois de já ter vencido São Bento, Ferroviária e Corinthians. Com 17 pontos, é o vice-líder do Grupo D, atrás apenas do Palmeiras, com 21, e à frente de Santo André e Portuguesa. Entretanto, o São Bernardo tem um jogo a menos, contra o Ituano, fora de casa, pela oitava rodada, adiado para 22 de fevereiro, quarta-feira. Depois, ainda pega o São Paulo, fora, e o Água Santa, em casa.

A fase do Botafogo não é tão espetacular quanto a do adversário, mas também é boa. Nos últimos jogos, venceu Ferroviária, por 2 a 1, e São Bento, por 1 a 0. Com 14 pontos, lidera o Grupo A, que ainda tem Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Santos. Nos últimos jogos, encara Água Santa, fora, e São Paulo, em casa.

O técnico Márcio Zanardi tem expectativa por três retornos. O lateral-direito Jeferson, o meia Vitinho e o atacante Léo Jabá não jogaram contra o Guarani por problemas musculares e serão reavaliados. Se não tiveram condições, seguem nas posições, respectivamente, Alex Reinaldo, Henrique Lordelo e Matheus Régis.

Zanardi reforçou a confiança em todo o elenco e que o time continue focado em buscar a classificação. “Vamos manter a mentalidade que tivemos nos últimos jogos: sempre buscar a vitória. Sei da força do elenco. É claro que não esperávamos a última goleada como foi, mas estamos trabalhando muito. Temos que manter os pés no chão, pois teremos mais um jogo difícil. Não existe poupar, temos um grupo e vamos aproveitar todos.”

O técnico Paulo Baier também não deve fazer mudanças drásticas no Botafogo, mas ao menos uma será obrigado. Acontece que o zagueiro Lucas Dias recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. As opções são Gustavo Cipriano, Gustavo Henrique e Diogo Silva. No ataque, Gustavo Xuxa teve lesão muscular leve e segue como desfalque, enquanto Robinho pode ir para o jogo. Na mesma posição, Vitor Leque já foi relacionado no último jogo, mas não entrou em campo.

Baier elogiou o sistema defensivo e quer que o time mantenha a consistência. “Não sofremos gol no último jogo e isso é muito importante. Precisamos manter essa consistência. Vamos recuperar os jogadores, ver quem está bem, para tentar buscar mais uma vitória. Será outro jogo complicado, mas vamos em busca de um resultado positivo.”