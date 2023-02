Com um gol do volante Rodrigo Souza, aos 23 minutos do segundo tempo, o São Bernardo venceu a Ferroviária por 1 a 0, neste sábado, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O resultado impulsionou o time do ABC para a vice-liderança do Grupo D, agora com 11 pontos, enquanto o time da casa segue com apenas quatro pontos, no Grupo C – não vence há cinco jogos.

O primeiro tempo começou num ritmo lento, com os dois times priorizando a marcação. Desta forma, o gol poderia sair só mesmo num lance ocasional ou de bola parada. Quase saiu aos 26 minutos pelo lado do time da casa. Após escanteio do lado esquerdo, Douglas Coutinho desviou na primeira trave e a bola tocou no travessão. O visitante apenas tentou levantar a bola na área e, em duas vezes, deu susto à defesa.

No segundo tempo, o São Bernardo ensaiou ser mais agressivo, explorando os lados do campo. Ameaçou aos 23 minutos, quando Matheus Régis invadiu a área e chutou forte para a defesa do goleiro Saulo, que mandou a bola para escanteio. Após levantamento na área, Rodrigo Souza desviou de cabeça, a bola tocou no travessão e a caiu atrás da linha de gol.

A Ferroviária tentou reagir e quase empatou aos 28 minutos quando Tailson pegou o rebote da defesa e chutou forte. A bola tocou no travessão e saiu por cima. Felipe Diogo ainda desperdiçou a chance de confirmar a vitória do visitante aos 40 minutos, quando desceu sozinho, entrou na área, mas chutou em cima do Saulo, com Romércio aliviando na pequena área.

Pela sétima rodada, a Ferroviária já volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, fora de casa, diante do Mirassol. O São Bernardo vai pegar o Corinthians, no estádio Primeiro de Maio, quinta-feira, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 0 X 1 SÃO BERNARDO

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor (Bernardo), Ronaldo Alves, Léo Santos (Felipe Ferreira), Alisson Cassiano e Kelvyn; Pablo Gabriel (André Lima), Rafael Costa (Matheus Galdezani) e Thomaz; Douglas Coutinho e Ytalo (Tailson). Técnico: Elano Blumer.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Romércio, Matheus Salustiano (Bruno Azevedo) e Rafael Vaz; Jeferson, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Henrique Lordelo), Chrystia (Felipe Diogo) e Arthur Henrique; Felipe Marques (Matheus Régis) e João Carlos (Jhony Douglas). Técnico: Márcio Zanardi.

GOL – Rodrigo Souza, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo Gabriel e Bernardo (Ferroviária). Matheus Salustiano e Rafael Vaz (São Bernardo).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

RENDA – R$ 38.335.00.

PÚLBICO – 1.590 pagantes.

LOCAL – Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).